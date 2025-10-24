Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El alcalde Fulgencio Cerdán y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, durante la apertura del Congreso Científico. A.V.

Villena inaugura su Congreso Científico con una reflexión sobre su historia y modelo de futuro

El alcalde Fulgencio Cerdán y la rectora Amparo Navarro abren el encuentro sobre el V Centenario y la proyección de Villena

Ismael Martinez

Villena

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Villena ha abierto su I Congreso Científico bajo el título 'Villena, una ciudad quincentenaria (1525-2025). Historia y oportunidades de un territorio fronterizo', un encuentro que se celebra hasta el próximo sábado y que reúne a destacadas figuras del pensamiento y la historia de España. El acto inaugural ha tenido lugar en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música y ha contado con la participación del alcalde, Fulgencio Cerdán, y la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro.

La sesión inaugural ha corrido a cargo del catedrático José Vicente Cabezuelo, de la Universidad de Alicante, quien ha centrado su intervención en la figura de Los Manuel, linaje que marcó el devenir histórico de Villena. El alcalde ha calificado el congreso como «uno de los actos más importantes de toda la programación espléndida que el Comisionado ha desarrollado a lo largo de estos meses», destacando que «lo que queremos hacer es una reflexión sobre el contexto histórico donde se gesta el título de ciudad hace cinco siglos, y el papel que Villena ha jugado en la historia de España».

Cerdán ha subrayado además que el encuentro pretende «aunar historia con presente y presente con futuro», al tiempo que ha destacado la importancia de analizar la realidad actual de Villena desde prismas tan diversos como la economía, la demografía, el turismo o el desarrollo social y cultural. El alcalde ha afirmado que «no voy a decir aquello de conocer la historia para no repetirla. No, ni mucho menos. La historia se repite aun conociéndola bien, lamentablemente en muchas ocasiones. Hay que conocer la historia sobre todo para entender qué somos y, sobre todo, amar y respetar mejor nuestro entorno, nuestro patrimonio y a nosotros mismos».

Durante su intervención, el primer edil ha expresado su agradecimiento a los ponentes y entidades implicadas en la organización del congreso. «Villena estará agradecida y en deuda. Quiero dar las gracias a la Universidad de Alicante, a su rectora Amparo Navarro, a la directora de la Sede Universitaria en nuestra ciudad, Esther Palomares, al Comisionado del V Centenario, Eva García y Pepe Ayelo, y especialmente a todos y cada uno de los participantes», ha concluido Cerdán.

