La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Villena presentan la Feria FP Pyme 2025 El Vivero de Cámara de Comercio en Villena celebrará el encuentro con la participación de 14 centros de formación profesional el próximo 28 de octubre

La edil de Empleo y Desarrollo Económico, Paula García; el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y el director general de la Cámara de Comercio, Rafael Fernández.

Todo Alicante Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Alicante y el Ayuntamiento de Villena han presentado este martes la próxima Feria FP Pyme 2025, un espacio de encuentro entre empresas, autónomos y centros de Formación Profesional de la comarca del Alto Vinalopó, con el objetivo de fortalecer la conexión entre el ámbito educativo y el empresarial. A esta iniciativa se suma el curso, impartido por la Cámara de Alicante, 'Formación para tutores: Herramientas y habilidades para la gestión del talento en la empresa' una formación dirigida a las empresas que comenzará el 29 de octubre.

Esta feria busca impulsar la inserción laboral de los estudiantes de Formación Profesional y acercar el talento joven y cualificado a las necesidades reales de las empresas. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán establecer contactos, convenios y colaboraciones con centros educativos, además de participar en mesas redondas y ponencias sobre innovación, empleo y formación.

La Feria FP Pyme 2025 contará también con 14 stands de familias profesionales y ciclos formativos, donde todos los centros de Villena y comarca mostrarán su oferta y los proyectos de su alumnado, favoreciendo la creación de sinergias que contribuyan al crecimiento del tejido empresarial de la comarca. Esta actividad se ubicará en el patio del Vivero de Empresas de Villena.

El director general de la Cámara de Comercio, Rafael Fernández, ha puntualizado «el foco de esta actividad está en las empresas. Está pensado para que conozcan los grados de formación de las distintas familias profesionales que se imparten en los centros de FP de Villena y de la comarca. Y, sobre todo, que conozcan el marco normativo de la FP Dual y algunas experiencias de éxito».

Para el responsable de la Cámara de Comercio, «con esta experiencia cualquier empresa tendrá claro los pasos a dar para integrar en su actividad la incorporación de jóvenes procedentes de este programa de FP Dual». Fernández ha añadido «con este tipo de acciones lo que se pretende es maximizar el desarrollo de los chavales en su formación en el marco de la empresa».

Por su parte, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha explicado que esta iniciativa está dirigida a las empresas para «que tengan toda la información necesaria para poder participar en la formación y en la realización de prácticas reales de personas que están realizando ciclos formativos, que conozca cómo funciona la FP Dual y que sepan aprovecharse de estos recursos y de esta formación que se imparte en Villena y en el resto de la comarca».

Al respecto, la edil de Empleo y Desarrollo Económico, Paula García, ha puesto en valor el convenio entre Ayuntamiento y Cámara, lo que ha posibilitado esta serie de actividades. Además, ha indicado que es importante seguir avanzando en la mejora de las instalaciones del Vivero de Empresas y de los servicios conjuntos – Ayuntamiento y Cámara – que se prestan desde esas instalaciones.

Vivero de Empresas

Tanto el alcalde como el director general de la Cámara de Comercio han recordado que las instalaciones del Vivero de Empresas están siendo mejoradas y actualizadas para llevar a cabo «el esfuerzo conjunto» de aprovechar mejor estas instalaciones, que en la actualidad acoge 12 proyectos empresariales.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Alicante reafirma su compromiso con la empleabilidad juvenil y el desarrollo económico de la provincia, acercando la Formación Profesional al mundo real de la empresa.