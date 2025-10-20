Villena declara la guerra a los pasquines publicitarios

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villena ha elevado tres expedientes de sanción contra los autores de la instalación de pasquines publicitarios en el mobiliario urbano, unos casos en los que no se ha respondido a los apercibimientos que la Concejalía de Limpieza y RSU siempre envía antes de proceder a aplicar la ordenanza que prohíbe este tipo de actividades.

En las últimas semanas, se ha detectado nuevos avisos publicitarios y pasquines en diferentes elementos como marquesinas, farolas, bancos e, incluso, en fachadas de inmuebles privados. El edil de Limpieza y RSU, Sergio Palao, ha explicado que el procedimiento ordinario consiste en buscar una solución pactada ante los autores, que pasa por la retirada de todos los carteles pegados en los diferentes soportes.

«Lo normal, en estos casos, es que atiendan a nuestro aviso. Se les explica que está prohibido, se les recomienda atender a la Ordenanza y suelen ser receptivos y ellos mismos encargarse de retirar toda la cartelería y dejar en buen estado allí donde lo hubieran pegado», ha comentado Palao. No obstante, en tres casos hasta la fecha ha sido imposible que reaccionaran en positivo y se ha procedido a la sanción.

El edil recordó que las tareas de limpieza tienen un coste municipal, puesto que obliga a destinar personal y recursos a tareas imprevistas. Además, recordó que en algunos casos se produce un daño en el soporte donde se adhiere al cartel, anuncio o reclamo publicitario.

