Villena se une a la Red Nacional de Desarrollo Local para impulsar su crecimiento económico El alcalde Fulgencio Cerdán y la edil Paula García participan en la asamblea de REDEL celebrada en Ciudad Real

Ismael Martinez Villena Jueves, 23 de octubre 2025, 12:02

Villena ha formalizado su incorporación a la Red Nacional de Entidades de Desarrollo Local (REDEL), una organización estatal que agrupa a 41 entidades y ofrece sus servicios a casi dos mil municipios de todo el país. La adhesión, ratificada durante la Asamblea General celebrada en Ciudad Real, ha reforzado el compromiso del Ayuntamiento con la promoción económica y el desarrollo empresarial del municipio.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha acudido al encuentro junto a la edil de Desarrollo Económico, Paula García, y el director del Gabinete de Promoción y Desarrollo Económico, Manuel Amorós. Durante su intervención ante el plenario, Cerdán ha explicado la planificación y la línea de acción del municipio, destacando la creación de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vinculada al Puerto Seco y al Corredor Mediterráneo.

Además, el primer edil ha subrayado otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento, como la ventanilla única de atención al empresariado y al inversionista, o la oficina orientada a la captación de fondos europeos. Todas ellas, ha señalado, buscan optimizar los recursos disponibles y ofrecer un entorno favorable a la inversión y la creación de empleo.

La asamblea de REDEL se ha centrado este año en la aplicación de la Inteligencia Artificial y en la necesidad de abrir nuevas vías de participación ciudadana. Paula García ha valorado positivamente las mesas de experiencias compartidas durante las jornadas: «Nuestra integración nos brindará acceso a políticas innovadoras y casos de éxito que fortalecerán nuestro gabinete y los servicios a los sectores productivos locales».

