Villena inicia la segunda fase hacia su transformación en Destino Turístico Inteligente. A.V.

Villena avanza hacia Destino Turístico Inteligente con un 39,8% de compromisos cumplidos

El diagnóstico de SEGITTUR sitúa a Villena por encima de la media nacional y abre la segunda fase de implantación

Ismael Martinez

Villena

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Villena ha superado el 39,8% de los requisitos del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) tras el diagnóstico realizado por SEGITTUR, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Este resultado permite al municipio iniciar la segunda fase del proceso, centrada en la ejecución práctica de las acciones previstas.

El informe coloca a Villena por encima de la media de los más de 200 municipios evaluados hasta la fecha, destaca el Ayuntamiento. Los indicadores más destacados corresponden a gobernanza (50,3%), sostenibilidad (43,7%), tecnología (34,9%), innovación (31,3%) y accesibilidad (34,1%), áreas clave que marcan el camino hacia un destino más competitivo y adaptado a los retos del turismo actual.

La concejalía de Turismo contará con una hoja de ruta que impulsa la transformación hacia un destino más innovador, sostenible y digitalizado, con el apoyo de SEGITTUR y de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que Villena forma parte desde 2020.

El modelo DTI, que se aplica en toda España, se basa en 97 requisitos y más de 260 indicadores que permiten medir el grado de avance en distintos ámbitos. Su objetivo es promover una gestión turística integral que incremente la calidad de la experiencia del visitante, al tiempo que mejora la vida de los residentes y protege el patrimonio cultural y natural.

