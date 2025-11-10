Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El nuevo Plan de Quemas Agrícolas de Villena busca reducir riesgos y simplificar los trámites para agricultores. A.V.

Villena abre la participación ciudadana para mejorar el nuevo Plan Local de Quemas Agrícolas

El documento estará en exposición pública durante 20 días para recibir propuestas y adaptarse a la nueva normativa forestal

Ismael Martinez

Villena

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

El nuevo Plan Local de Quemas Agrícolas de Villena ha iniciado su periodo de exposición pública, que se extenderá durante 20 días, con el objetivo de que la ciudadanía pueda presentar alegaciones y propuestas de mejora. El documento, publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, busca actualizar la normativa local y adaptarla al Plan de Prevención de Incendios Forestales de Alcoy, demarcación a la que pertenece el término municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha explicado que la intención del Ayuntamiento es mejorar el plan y adecuarlo a la realidad actual del sector agrícola. Según ha indicado, la prioridad es fomentar la trituración de restos vegetales y su aprovechamiento como compost para mejorar el suelo agrícola o para uso doméstico, reduciendo así la necesidad de quemas.

El documento plantea cuatro objetivos principales, entre los que destaca minimizar el riesgo de incendios forestales derivados del uso del fuego en tareas agrícolas. Para ello, se establece una regulación específica para las quemas de mayor riesgo, aquellas que se realizan a menos de 500 metros de terrenos forestales, las cuales requerirán la presentación de una declaración responsable.

Iniesta ha señalado que el plan busca ofrecer las máximas garantías a la actividad agrícola y proporcionar claridad sobre lo que está o no permitido. En este sentido, el documento recoge como propósito «informar al colectivo de personas que practican la agricultura, de manera particular o profesional, cuáles son las actividades que pueden realizar, cuándo requieren declaración responsable y cómo deben presentarse. De esta manera, se evitarán imprudencias y denuncias innecesarias».

Otro de los objetivos destacados es «reducir la burocracia administrativa actual y evitar molestias innecesarias a numerosas personas que acuden frecuentemente a solicitar permisos de quema, delimitando las parcelas que requieren la presentación de declaración responsable de las que no».

Medidas básicas del plan

El documento establece que las parcelas agrícolas situadas dentro de la Zona de Influencia Forestal, es decir, a menos de 500 metros de terreno forestal, deberán presentar declaración responsable para la quema de residuos vegetales. Por el contrario, las que se encuentren a mayor distancia no requerirán autorización.

Las quemas agrícolas a menos de 30 metros del monte deberán realizarse en quemadores de hormigón, conforme a la Norma Técnica del Plan de Prevención de Incendios Forestales de Alcoy. Además, las grandes explotaciones agrícolas (más de 50 trabajadores o con una facturación superior a 10 millones de euros) tendrán una prohibición general de quema de residuos.

También se prohíben las quemas directas en márgenes agrícolas, cunetas y acequias en todo el término municipal. En el resto de casos, las quemas estarán permitidas entre el 16 de octubre y el 31 de mayo, desde el amanecer hasta las 13:30 horas, salvo en días con niveles elevados de riesgo de incendio.

