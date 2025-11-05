El alcalde de Villena reclama estabilidad y diálogo tras el cambio en la gerencia sanitaria de Elda Fulgencio Cerdán pide políticas efectivas y más coordinación para mejorar la atención sanitaria en Villena y la comarca

La reciente dimisión de la gerente del Área de Salud de Elda, de la que depende la ciudad de Villena, ha llevado al alcalde Fulgencio Cerdán a solicitar a la Conselleria de Sanidad «estabilidad y políticas de mejora con el nuevo nombramiento», con el objetivo de fortalecer la gestión de este servicio público esencial.

El primer edil ha lamentado la falta de continuidad en la dirección del área sanitaria, recordando que en los dos años de legislatura se han sucedido dos gerentes distintos. «Esto muestra a las claras la situación de deriva que sufre este departamento y la falta de políticas a la hora de defender el valor público de la Sanidad», ha manifestado.

Cerdán ha subrayado la importancia de que la persona que asuma la nueva gerencia disponga de margen para ejercer su labor con criterios técnicos y de gestión profesional: «Es necesario que desde Valencia se permita hablar, dialogar y concertar políticas comunes con todos los agentes implicados, entre ellos los alcaldes y alcaldesas. Cuando la gerencia está sometida a otros criterios, el resultado siempre es negativo».

El alcalde ha mostrado su total disposición a colaborar con la nueva dirección del Área de Salud de Elda en aspectos clave como la cobertura de plazas sanitarias, la dotación de especialistas, la reducción de listas de espera y la mejora de la atención en los centros de salud.

«Tenemos objetivos comunes, porque la salud no entiende de política. Pero es verdad que, de un tiempo a esta parte, la gestión en materia sanitaria en la comarca ha obedecido a intereses no vinculados a los de nuestros vecinos y vecinas, una situación que tendremos que corregir de manera conjunta», ha concluido Cerdán.

