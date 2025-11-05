Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, pide estabilidad y cooperación en la gestión del Área de Salud de Elda. A.V.

El alcalde de Villena reclama estabilidad y diálogo tras el cambio en la gerencia sanitaria de Elda

Fulgencio Cerdán pide políticas efectivas y más coordinación para mejorar la atención sanitaria en Villena y la comarca

Ismael Martinez

Villena

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:31

Comenta

La reciente dimisión de la gerente del Área de Salud de Elda, de la que depende la ciudad de Villena, ha llevado al alcalde Fulgencio Cerdán a solicitar a la Conselleria de Sanidad «estabilidad y políticas de mejora con el nuevo nombramiento», con el objetivo de fortalecer la gestión de este servicio público esencial.

El primer edil ha lamentado la falta de continuidad en la dirección del área sanitaria, recordando que en los dos años de legislatura se han sucedido dos gerentes distintos. «Esto muestra a las claras la situación de deriva que sufre este departamento y la falta de políticas a la hora de defender el valor público de la Sanidad», ha manifestado.

Cerdán ha subrayado la importancia de que la persona que asuma la nueva gerencia disponga de margen para ejercer su labor con criterios técnicos y de gestión profesional: «Es necesario que desde Valencia se permita hablar, dialogar y concertar políticas comunes con todos los agentes implicados, entre ellos los alcaldes y alcaldesas. Cuando la gerencia está sometida a otros criterios, el resultado siempre es negativo».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El alcalde ha mostrado su total disposición a colaborar con la nueva dirección del Área de Salud de Elda en aspectos clave como la cobertura de plazas sanitarias, la dotación de especialistas, la reducción de listas de espera y la mejora de la atención en los centros de salud.

«Tenemos objetivos comunes, porque la salud no entiende de política. Pero es verdad que, de un tiempo a esta parte, la gestión en materia sanitaria en la comarca ha obedecido a intereses no vinculados a los de nuestros vecinos y vecinas, una situación que tendremos que corregir de manera conjunta», ha concluido Cerdán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  2. 2 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  3. 3 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  4. 4 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  5. 5 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  6. 6 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante
  8. 8 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  10. 10 Alicante se consolida como el campo de pruebas de la élite militar española

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El alcalde de Villena reclama estabilidad y diálogo tras el cambio en la gerencia sanitaria de Elda

El alcalde de Villena reclama estabilidad y diálogo tras el cambio en la gerencia sanitaria de Elda