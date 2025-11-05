Villena avanza en la construcción del nuevo puente de Cordel de la Noguera sobre las vías del tren Las obras de ADIF, con una inversión de 4,5 millones, serán la primera actuación que eliminará siete pasos a nivel en el municipio

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha visitado esta mañana las obras del futuro puente sobre las vías del tren en Cordel de la Noguera, en la zona del Morrón, donde ha comprobado el buen ritmo de ejecución de los trabajos que lleva a cabo ADIF.

El proyecto, con una inversión de 4,5 millones de euros, se encuentra en la fase de elevación del terreno sobre el que se asentarán las pilastras del nuevo viaducto.

Cerdán ha destacado que la actuación «resuelve una reclamación histórica de Villena y pondrá fin a un punto de accidentes que durante años ha supuesto un riesgo para vecinos y conductores». Según ha confirmado el primer edil, las obras «marchan acorde con la planificación» y se prevé su finalización dentro de los plazos establecidos.

El puente de Cordel de la Noguera es la primera de las intervenciones incluidas en el plan de ADIF para suprimir siete pasos a nivel en todo el término municipal de Villena, una actuación vinculada al Corredor Mediterráneo que transformará la comunicación entre los diferentes barrios y zonas rurales.

El alcalde ha detallado que, además de esta infraestructura, el calendario de obras contempla durante los próximos dos años la construcción de cuatro nuevos puentes y tres pasos subterráneos.

El siguiente será el puente del Camino de San Juan, cuyas expropiaciones ya se han completado, y después se abordarán los proyectos de Miguel Hernández, el Polígono de Bulilla y la carretera de la Virgen.

Cerdán también ha recordado que la Generalitat Valenciana ha iniciado la actuación de la Ronda Suroeste, que eliminará el paso a nivel situado junto a la comparsa de Piratas.

«Con estas obras ganamos seguridad, conectividad y cohesión en Villena», ha concluido el alcalde.

