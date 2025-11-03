Villena valora el resultado de los recursos que frenan la planta solar de Peña Rubia La Concejalía de Gestión y Disciplina Urbanística supervisará cualquier intento de reactivar la instalación fuera de plazo

El Ayuntamiento de Villena ha valorado positivamente el resultado de los recursos administrativos y vecinales que han logrado frenar la construcción de una planta solar de Peña Rubia. El edil de Gestión y Disciplina Urbanística, Javier Martínez, ha comparecido para actualizar la información sobre la situación administrativa de la planta solar promovida por la empresa Audax Renovables, recordando que este proyecto «generó un amplio movimiento de rechazo vecinal desde su planteamiento inicial, debido a su proximidad a una zona residencial y al impacto ambiental y paisajístico que suponía».

El edil ha explicado que la Conselleria, como administración competente, fue la encargada de autorizar en su día el proyecto, en el que se han detectado importantes carencias documentales y falta de conformidad por parte de distintas administraciones. Entre ellas el Ayuntamiento de Villena, la Diputación Provincial y la Confederación Hidrográfica. Además, el proyecto carecía de acuerdos de servidumbre con los propietarios de los terrenos afectados, lo que impidió su desarrollo.

Ante esta situación, el diseño inicial de la planta, que constaba de dos recintos —uno en Peña Rubia y otro en el polígono de Bulilla— fue modificado para limitarlo únicamente al recinto de Bulilla.

Martínez ha señalado que la planta originalmente prevista en Peña Rubia cuenta con numerosos recursos de oposición, tanto de los vecinos como de diversas administraciones, entre ellas el propio consistorio, y ha subrayado que la promotora solo dispone de autorización para la parte ubicada en el polígono de Bulilla.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villena supervisará y fiscalizará cualquier posible planteamiento de ampliación de este proyecto, con el objetivo de que se ciña estrictamente a la legalidad, según ha avanzado el edil.

Martínez, ha calificado de «buena noticia que esos recursos tengan su fruto» y ha anunciado que «estaremos ojo avizor en caso de que la Conselleria autorice fuera de los plazos que marca la ley, ese recinto tan cercano a las casas de los vecinos».