Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos
El Palacio Consistorial continúa en pausa debido al choque entre la empresa y la dirección técnica sobre el coste y alcance del refuerzo de las vigas. A.V.

Villena estalla ante el bloqueo de la reforma del Palacio Consistorial

El Ayuntamiento denuncia el parón de las obras por el choque entre la constructora y la dirección técnica, con cifras de modificación que difieren en más de 680.000 euros

Ismael Martinez

Villena

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

El Ayuntamiento de Villena ha denunciado la paralización de las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, tras el grave conflicto surgido entre la empresa constructora y la dirección de obra. Esta discrepancia mantiene los trabajos detenidos desde mayo y ha obligado al Consistorio a intervenir para proteger el interés público.

El concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha explicado que el choque se centra en la valoración del refuerzo estructural necesario. La constructora exige un modificado de 700.000 euros (un 57% del precio de licitación) alegando que las catas previas no reflejaron el estado real de las vigas. En cambio, la dirección de obra defiende que la solución puede ejecutarse con una modificación de apenas 20.000 euros.

Martínez ha calificado de «incomprensible» la enorme diferencia entre ambas cifras y mostró preocupación por el retraso acumulado. El Ayuntamiento ha otorgado a ambas partes un plazo para justificar sus posturas antes de tomar una decisión final, que podría incluir sanciones por incumplimiento de plazos o incluso la rescisión del contrato si se demuestra incapacidad técnica para abordar la actuación conforme a lo exigido.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El edil ha destacado que el escenario ideal sería un acuerdo técnico que garantice la continuidad del proyecto con respeto absoluto al edificio histórico. Subrayó que la rehabilitación del Palacio Consistorial requiere máxima seguridad estructural y plena garantía de conservación, y advirtió que, si no hay consenso, el Ayuntamiento actuará según marca la ley y las garantías fijadas en los contratos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  2. 2 Deudas, extorsiones y palizas: el narcopiso de Villena donde la cocaína se vendía a crédito
  3. 3 TodoAlicante ensalza el valor de la provincia con los Premios Alicantinos 2025
  4. 4 Vox da por «perdidos» barrios enteros de Alicante por la inseguridad
  5. 5 Estos son los días de venta de sillas para la Cabalgata de Reyes de Alicante 2026
  6. 6 Torrecilla dice adiós al Hércules entre lágrimas: «Se va un alicantino más»
  7. 7 Juicio en Alicante por una fuga temeraria hasta Mutxamel: droga arrojada por la ventanilla y dos policías locales heridos
  8. 8 Novedades de la Navidad en Alicante: un ángel se muda de barrio y brota otro árbol gigante
  9. 9 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025
  10. 10 Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena estalla ante el bloqueo de la reforma del Palacio Consistorial

Villena estalla ante el bloqueo de la reforma del Palacio Consistorial