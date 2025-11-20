Villena estalla ante el bloqueo de la reforma del Palacio Consistorial El Ayuntamiento denuncia el parón de las obras por el choque entre la constructora y la dirección técnica, con cifras de modificación que difieren en más de 680.000 euros

El Palacio Consistorial continúa en pausa debido al choque entre la empresa y la dirección técnica sobre el coste y alcance del refuerzo de las vigas.

Ismael Martinez Villena Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:44

El Ayuntamiento de Villena ha denunciado la paralización de las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, tras el grave conflicto surgido entre la empresa constructora y la dirección de obra. Esta discrepancia mantiene los trabajos detenidos desde mayo y ha obligado al Consistorio a intervenir para proteger el interés público.

El concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha explicado que el choque se centra en la valoración del refuerzo estructural necesario. La constructora exige un modificado de 700.000 euros (un 57% del precio de licitación) alegando que las catas previas no reflejaron el estado real de las vigas. En cambio, la dirección de obra defiende que la solución puede ejecutarse con una modificación de apenas 20.000 euros.

Martínez ha calificado de «incomprensible» la enorme diferencia entre ambas cifras y mostró preocupación por el retraso acumulado. El Ayuntamiento ha otorgado a ambas partes un plazo para justificar sus posturas antes de tomar una decisión final, que podría incluir sanciones por incumplimiento de plazos o incluso la rescisión del contrato si se demuestra incapacidad técnica para abordar la actuación conforme a lo exigido.

El edil ha destacado que el escenario ideal sería un acuerdo técnico que garantice la continuidad del proyecto con respeto absoluto al edificio histórico. Subrayó que la rehabilitación del Palacio Consistorial requiere máxima seguridad estructural y plena garantía de conservación, y advirtió que, si no hay consenso, el Ayuntamiento actuará según marca la ley y las garantías fijadas en los contratos.

