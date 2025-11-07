Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
La UNED de Elda celebra un récord histórico con más de mil estudiantes en sus programas formativos. A.E.

La UNED de Elda supera por primera vez las mil matriculaciones en su oferta académica

El centro alcanza 1.070 estudiantes en Grados, Acceso a la Universidad y programas para mayores de 55 años

Ismael Martinez

Elda

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:05

La sede de la UNED en Elda ha cerrado el periodo de matriculación con un récord histórico de 1.070 personas inscritas, superando por primera vez la barrera de las mil matriculaciones en sus diferentes programas de estudio. Este dato consolida al centro como un referente educativo y cultural en el Vinalopó y las comarcas cercanas.

La oferta formativa de la UNED en Elda se centra en los Grados universitarios, con 520 matriculados, además de Másteres (35), idiomas y microtítulos (43) y cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años (40), lo que eleva a 638 el total de estudiantes en formación reglada.

El alumnado procede mayoritariamente de Elda y Petrer, que representan el 40 % del total, aunque también hay estudiantes de provincias limítrofes como Murcia, Albacete y Valencia, reflejando el atractivo del centro más allá del ámbito comarcal.

Asimismo, la Universidad Abierta para Mayores de 55 años ha registrado un incremento del 31 %, pasando de 274 a 359 matriculaciones, de las cuales el 76 % corresponde a residentes en Elda. Entre las novedades de este curso destaca la creación del Coro de la UNED de Elda, con 73 integrantes, que refuerza el vínculo del centro con la vida cultural local.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha mostrado su satisfacción por estos resultados, destacando que «confirman la buena labor realizada y la importancia de apostar por disponer en nuestra ciudad de una oferta educativa pública amplia y de calidad». El primer edil ha subrayado que «la historia de la UNED en Elda es la historia de superación, de esfuerzo y de esperanza de miles de personas que han querido seguir avanzando abriéndose paso donde antes solo había barreras».

De cara al futuro, la UNED en Elda se prepara para nuevos retos, entre ellos la posibilidad de impartir nuevos grados universitarios que se incorporan a la oferta académica nacional, como Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencias de la Comunicación e Historia de la Antigüedad.

