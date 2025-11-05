Aparece una pieza arqueológica desaparecida durante la Guerra Civil en un municipio de Alicante Las obras de la iglesia de Santa Ana han sacado a la luz una pila benditera del antiguo templo

Los trabajos de reurbanización que se están realizando en el entorno de la iglesia de Santa Ana han deparado un hallazgo inesperado: una pila benditera del antiguo templo de Elda. La pieza, que podría datarse entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, se encontraba a escasa profundidad, bajo el asfalto junto a las escalinatas de la calle La Iglesia.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha explicado que «la pila se encontraba a los pies de la escalinata de acceso a la puerta principal de la iglesia». El hallazgo se ha producido durante el seguimiento arqueológico de las obras, y la pieza ha sido depositada en el Museo Etnológico para su estudio.

La presentación oficial ha tenido lugar en el propio museo, en un acto en el que también han estado presentes los concejales de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, junto al arqueólogo y cronista oficial de la ciudad, Gabriel Segura.

Ampliar Pila aparecida en Elda. AE

Alfaro ha destacado que «por sus dimensiones, decoración y lugar de hallazgo es lógico pensar que estemos ante una de las pilas de agua bendita que se encontraban en la entrada principal de la antigua iglesia de Santa Ana, destruida durante la Guerra Civil».

Por su parte, Gabriel Segura ha detallado que «la pieza, tallada en una sola piedra caliza, mide 93,6 centímetros de diámetro y 49 de altura, y está ornamentada con gallones decorados a modo de espigas de trigo». Su interior, ha explicado, presenta una superficie cóncava con un florón labrado del que sale un vástago metálico que probablemente sostenía una cruz ya desaparecida.

El arqueólogo ha señalado que la pila «se ha conservado excepcionalmente bien a escasos centímetros de la superficie, sin que nadie diera noticia de ella durante décadas». Por su tamaño y ornamentación, incluso podría asemejarse más a una pila bautismal que a una benditera común.

El hallazgo se ha producido en una intervención autorizada por el Servicio Territorial de Cultura y Deporte, por lo que la pieza pasará a formar parte de los fondos museísticos municipales una vez finalicen los estudios.