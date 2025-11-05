Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pila aparecida en el museo. AE

Aparece una pieza arqueológica desaparecida durante la Guerra Civil en un municipio de Alicante

Las obras de la iglesia de Santa Ana han sacado a la luz una pila benditera del antiguo templo

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Los trabajos de reurbanización que se están realizando en el entorno de la iglesia de Santa Ana han deparado un hallazgo inesperado: una pila benditera del antiguo templo de Elda. La pieza, que podría datarse entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, se encontraba a escasa profundidad, bajo el asfalto junto a las escalinatas de la calle La Iglesia.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha explicado que «la pila se encontraba a los pies de la escalinata de acceso a la puerta principal de la iglesia». El hallazgo se ha producido durante el seguimiento arqueológico de las obras, y la pieza ha sido depositada en el Museo Etnológico para su estudio.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La presentación oficial ha tenido lugar en el propio museo, en un acto en el que también han estado presentes los concejales de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, junto al arqueólogo y cronista oficial de la ciudad, Gabriel Segura.

Pila aparecida en Elda. AE

Alfaro ha destacado que «por sus dimensiones, decoración y lugar de hallazgo es lógico pensar que estemos ante una de las pilas de agua bendita que se encontraban en la entrada principal de la antigua iglesia de Santa Ana, destruida durante la Guerra Civil».

Por su parte, Gabriel Segura ha detallado que «la pieza, tallada en una sola piedra caliza, mide 93,6 centímetros de diámetro y 49 de altura, y está ornamentada con gallones decorados a modo de espigas de trigo». Su interior, ha explicado, presenta una superficie cóncava con un florón labrado del que sale un vástago metálico que probablemente sostenía una cruz ya desaparecida.

«Se encontraban en la entrada principal de la antigua iglesia de Santa Ana, destruida durante la Guerra Civil»

El arqueólogo ha señalado que la pila «se ha conservado excepcionalmente bien a escasos centímetros de la superficie, sin que nadie diera noticia de ella durante décadas». Por su tamaño y ornamentación, incluso podría asemejarse más a una pila bautismal que a una benditera común.

El hallazgo se ha producido en una intervención autorizada por el Servicio Territorial de Cultura y Deporte, por lo que la pieza pasará a formar parte de los fondos museísticos municipales una vez finalicen los estudios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  2. 2 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  3. 3 El Hércules ata a Mehdi Puch por dos temporadas
  4. 4 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  5. 5 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  6. 6 El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha
  7. 7 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante
  9. 9 Alicante se consolida como el campo de pruebas de la élite militar española
  10. 10 Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Aparece una pieza arqueológica desaparecida durante la Guerra Civil en un municipio de Alicante

Aparece una pieza arqueológica desaparecida durante la Guerra Civil en un municipio de Alicante