Elda impulsa la nueva escuela infantil Santa Infancia con un proyecto que preserva su legado histórico El Ayuntamiento aprueba el diseño definitivo del centro, con 2,8 millones de euros de inversión y restos arqueológicos visitables

Martes, 4 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el proyecto definitivo para construir la Escuela Infantil Santa Infancia, incluida en el Plan Edificant. La tramitación de esta actuación se vio frenada tras el cambio de gobierno autonómico, pero el proyecto vuelve ahora a ponerse en marcha con un presupuesto reforzado y una clara apuesta por la conservación patrimonial.

Con un plazo de ejecución de 16 meses, la nueva escuela contará con una inversión total de 2.818.623 euros, lo que supone un incremento de más de 732.000 euros respecto a la previsión inicial. Este aumento responde a las actuaciones arqueológicas necesarias, ya que el solar se asienta sobre el antiguo convento franciscano fundado en el siglo XVI por el primer Conde de Elda. Durante las excavaciones se localizaron espacios y estructuras de gran valor histórico que formarán parte del proyecto final.

El diseño arquitectónico se ha planteado bajo un criterio de máximo respeto hacia los vestigios, garantizando su conservación íntegra. Además, una parte de los restos será visitable gracias a la creación de una planta inferior que permitirá su observación e interpretación, combinando la función educativa del edificio con un nuevo atractivo cultural para la ciudad.

El futuro centro ocupará unos 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles: una planta baja de más de 1.000 metros y una primera planta de 318. «Este proyecto representa mucho más que una nueva infraestructura educativa. Supone una apuesta clara por la educación pública de calidad, por la modernización de nuestras instalaciones docentes y, al mismo tiempo, por la protección y puesta en valor del patrimonio histórico local», ha señalado el alcalde Rubén Alfaro.

El alcalde ha destacado también que esta actuación consolida la transformación del barrio Virgen de la Cabeza, donde el equipo de gobierno ha impulsado proyectos como el nuevo centro de salud, con una inversión de 2,2 millones de euros, la reurbanización de la red de agua potable con 500.000 euros o la renovación de la calle Navarra con 380.000 euros. Próximamente, se sumará la rehabilitación del antiguo Conservatorio gracias a fondos europeos.

