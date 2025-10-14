Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los indicativos en la autopista con la gratuidad ya anunciada. S.G

Transportes pide más fondos a Hacienda para pagar la gratuidad de la AP-7 en Alicante

El vial se mantendrá gratuito hasta que pase a la red general de carreteras en 2028

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 20:52

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado al Ministerio de Hacienda autorización para elevar su límite de gasto con el fin de atender nuevas necesidades de capital, entre ellas la gratuidad de la AP-7 en la Circunvalación de Alicante.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes aumentar hasta los 49 millones de euros en 2028 el compromiso de gasto de la SEITT —la sociedad estatal dependiente de Transportes que gestiona las autopistas rescatadas tras la crisis financiera de 2008—.

Desde julio de 2024, la AP-7 en Alicante se ha mantenido libre de peaje dentro de una prueba piloto destinada a analizar el comportamiento del tráfico. Tras los buenos resultados, el Gobierno ha decidido consolidar esa gratuidad de forma permanente.

Según ha avanzado el Ministerio, la vía pasará a formar parte de la Dirección General de Carreteras en agosto de 2028, momento en que se integrará como una autovía más de la red estatal. Hasta entonces seguirá adscrita a SEITT.

Durante 2024, los ingresos de esta autopista se han reducido un 29% respecto al año anterior debido al levantamiento del peaje. La ampliación del límite de gasto no responde solo al mantenimiento de la AP-7, sino también a la actualización del marco financiero de la empresa estatal, ajustado a la evolución real de los costes de inversión y ejecución de sus proyectos.

