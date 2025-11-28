Teulada aprueba un presupuesto de 23,8 millones de euros para 2026 sin subir impuestos Las nuevas cuentas municipales priorizan mejoras en seguridad, educación, cultura y obras para seguir modernizando el municipio

El alcalde Raúl Llobell, durante la presentación del Presupuesto Municipal de 2026 en el pleno de noviembre.

Ismael Martínez Teulada Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Teulada ha aprobado en el pleno de noviembre el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 23.837.207 euros. Las cuentas mantienen la estabilidad presupuestaria, continúan con deuda cero y suponen un incremento moderado del 0,24 % respecto al ejercicio anterior, sin aumento de impuestos municipales.

El documento económico refleja un refuerzo importante en áreas clave, según recalca el equipo de gobierno. Destacan las subidas en Medioambiente (+46,47 %), Educación (+40,33 %), Agricultura y Pesca (+24,61 %), Cultura y Fiestas (+23,32 %) y Turismo (+21,97 %). También se incrementan partidas de Sanidad (+15,52 %) y Deportes (+10,93 %). Además, se destinan más de 2 millones al tejido asociativo de Teulada Moraira para impulsar la cultura, las tradiciones y la actividad social del municipio.

El presupuesto contempla 1,2 millones de euros en inversiones, entre las que figuran nuevas medidas de seguridad ciudadana para la Policía Local (incluida la compra de un dron), 140.000 euros para renovar redes de saneamiento y más de 300.000 euros para finalizar el aulario del CEIP Sant Vicent Ferrer. También se incluyen 100.000 euros para un nuevo escenario municipal, más de 360.000 euros para el Museu de la Mar de Moraira y 115.000 euros adicionales para avanzar en la construcción del nuevo Ecoparque.

Las inversiones se completan con actuaciones en instalaciones deportivas y la creación de una pista multideportiva, mejoras en playas como lavapiés e infraestructuras, la construcción de columbarios en el cementerio y nuevas actuaciones en el Centre d'Estudis Vicentins.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha explicado que el presupuesto responde a tres grandes líneas: «garantizar y reforzar los servicios públicos esenciales», «mejorar el entorno urbano y la calidad de vida mediante nuevas infraestructuras» y «mantener la estabilidad financiera sin recurrir al endeudamiento».

Llobell ha subrayado que se trata de «un presupuesto prudente y realista, elaborado pensando en la estabilidad del Ayuntamiento y en las necesidades reales de nuestros vecinos», y ha reafirmado el compromiso municipal de seguir trabajando «con rigor y responsabilidad para consolidar un municipio dinámico, moderno y con servicios de calidad».