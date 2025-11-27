La Vila Joiosa aprueba el presupuesto de 2026 con 23 millones en obras El pleno respalda las cuentas y una inversión histórica para transformar la ciudad y activar 1.500 nuevas viviendas

Imagen de la votación de las cuentas municipales en La Vila Joiosa

La Vila Joiosa ha aprobado el presupuesto municipal de 2026, un documento clave que asciende a 73,9 millones de euros y que incluye un plan de inversiones sin precedentes para impulsar infraestructuras, vivienda y servicios básicos. La aprobación se produjo en un Pleno extraordinario celebrado hoy jueves, en el que también salió adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la modificación puntual del Plan General en el PP-1 Cales i Atalaies.

El gobierno local y Gent per La Vila respaldaron las cuentas, mientras que PSOE, Compromís y Vox votaron en contra. El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, subrayó que es «la tercera vez consecutiva que el Ayuntamiento aprueba un presupuesto en tiempo y forma», una práctica que «aporta estabilidad y previsibilidad a la gestión económica».

Un presupuesto que crece por debajo de la inflación

Las cuentas contemplan 50,65 millones en gasto corriente y 23,2 millones en inversiones, una cifra que multiplica la capacidad municipal para abordar proyectos estructurales. Pérez Buigues destacó que el presupuesto solo crece un 1,5 %, un incremento inferior a la inflación, lo que permite «mantener la sostenibilidad a medio plazo sin subir la presión fiscal».

Además, todas las áreas municipales ven aumentadas sus partidas, «sin recortar un solo euro en servicios a la ciudadanía». Frente a las críticas de la oposición, el edil defendió que «la lectura alarmista no se ajusta a la realidad de unas cuentas que refuerzan Cultura, Seguridad y todas las áreas esenciales».

23 millones en inversiones

El plan inversor plurianual, ya incorporado al presupuesto de 2026, incluye proyectos estratégicos para el futuro de La Vila Joiosa. Todos ellos cuentan con financiación bancaria externa —que, según el edil, «aporta certeza» ante las limitaciones de la regla de gasto—.

El alcalde Marcos Zaragoza resaltó que «la prioridad es que todas las obras arranquen en 2026», tanto por su capacidad para dinamizar la economía local como por su impacto directo en la mejora de los servicios. Solo el desarrollo del PP-4, recordó, «permitirá habilitar suelo para 1.500 viviendas», una de las claves para el crecimiento urbano ordenado.

Pérez Buigues explicó que, debido a la regla de gasto del Gobierno central, el Ayuntamiento no puede usar sus remanentes para inversiones plurianuales, «a pesar de ser un municipio solvente». Por ello, el uso de financiación bancaria a tipo fijo «evita paralizaciones y garantiza que los proyectos previstos se ejecuten».

En paralelo, el consistorio seguirá optando a subvenciones, aunque el edil matizó que no se puede depender de ellas: «Las subvenciones no son una garantía; hay que cumplir requisitos y llegar a tiempo. Disponer de proyectos maduros es clave para obtenerlas».

El pleno también dio luz verde a la RPT 2026, con el apoyo del gobierno local y la abstención de PSOE, Compromís y Vox. Pérez Buigues recordó que el documento cuenta con el aval de la Mesa de Negociación.

Asimismo, se aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan General en el PP-1 «Cales i Atalaies», con el respaldo del gobierno y Gentle per La Vila y la abstención del resto de grupos.

