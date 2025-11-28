Quintanilla insta a Pérez Llorca a continuar con las políticas empresariales desarrolladas por el anterior Consell

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) en Alicante, César Quintanilla, ha instado al nuevo president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a que sea continuista con las medidas orientadas al sector empresarial, en especial aquellas en defensa e impulso del sector productivo, que se han venido desarrollando en los últimos años de legislatura.

El también dirigente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha apelado a la responsabilidad de la clase política para «no perder tiempo, avanzar en las mejoras y en la preparación de nuestro tejido productivo a un futuro que está en transformación y que crea nuevos retos».

En este sentido Quintanilla ha recordado que la economía y la sociedad alicantina «quieren sosiego, tranquilidad y seguridad para avanzar en sus proyectos, lo que hace necesario evitar los cambios bruscos e inesperados». Es por ello que el presidente de la patronal en Alicante reclama a Pérez Llorca continuar con medidas como «la simplificación administrativa y la desburocratización de los procedimientos; avanzar en la descarga fiscal y su racionalización, especialmente para las pymes y los negocios que regentan autónomos, y continuar las líneas de promoción y defensa del tejido productivo».

Quintanilla defiende que todas las administraciones «cumplan con su obligación de disponer de presupuesto para cada ejercicio» y destaca que la Generalitat «tiene una responsabilidad para adecuar las cuentas autonómicas a las exigencias actuales de la Comunitat, tanto para cubrir la reconstrucción tras la dana como para atender a la provincia de Alicante y sus necesidades de desarrollo y productivas».