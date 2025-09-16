Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una de las esculturas que forma parte de la exposición. ATM

Teulada Moraira luce en Madrid

El Círculo de Bellas Artes de la capital presentará la primera edición del proyecto Ciudad de Cultura y Escultura del municipio alicantino

Inés Rosique

Alicante

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:38

Este 17 de septiembre a las 12 de la mañana, Madrid será alicantina con la presentación de la primera edición del macroproyecto cultural 'Teulada Moraira Ciudad de Cultura y Escultura'. El evento se desarrollará en la sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La edición, que será inaugurada en octubre de este mismo año en el auditorio de Teulada Moraira, consta de dos grandes exposiciones. Por un lado un itinerario escultórico por las calles y rincones más emblemáticos de la localidad. Allí los visitantes podrán conocer esculturas monumentales de artistas contemporáneos como Antonio López, Lorenzo Quinn, Víctor Ochoa o Coderch & Malavia.

Por otro lado, se pondrá en marcha una gran exposición escultórica dentro del auditorio donde se mostrarán más de 60 obras creadas por escultores de gran trayectoria y prestigio.

