Silvia Blasco se incorpora a la nueva Junta Directiva de la CEV como representante turística APTUR CV fortalece su presencia empresarial en la Comunitat Valenciana y refuerza el peso del alojamiento turístico

Ismael Martínez Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

La presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTUR CV) y de la patronal FEVITUR, Silvia Blasco, se ha incorporado a la nueva Junta Directiva autonómica de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), encabezada por su reciente presidente, Vicente Lafuente. Su designación consolida la presencia del sector de las viviendas de uso turístico en el máximo órgano de representación empresarial de la Comunitat y da continuidad al camino iniciado tras la entrada de APTUR CV en la Junta Directiva de CEV Valencia.

La incorporación de APTUR CV refuerza el papel de la asociación en la definición de las líneas estratégicas que afectan al tejido productivo valenciano y, de manera especial, a una actividad clave para el turismo y la economía regional. Las viviendas de uso turístico conforman una opción alojativa con creciente demanda entre visitantes nacionales e internacionales y cuyo impacto económico en la Comunitat Valenciana supera los 6.800 millones de euros, generando más de 30.000 empleos directos e indirectos y otros 50.000 inducidos durante 2024, destaca la entidad. Además, contribuyen a dinamizar el comercio local y a descentralizar el turismo en municipios y barrios.

«Estar presentes en la Junta Directiva autonómica de la CEV nos permite aportar, con datos y propuestas, la visión de un sector que crea empleo, impulsa la actividad económica y promueve un turismo de calidad, sostenible y accesible en toda la Comunitat», ha subrayado Silvia Blasco. «Seguiremos trabajando, desde el diálogo y la colaboración con el conjunto del tejido empresarial y las administraciones, para consolidar un modelo responsable y regulado que genere oportunidades y valore la profesionalización de nuestra actividad».

La nueva etapa en la CEV coincide con un contexto de fortalecimiento de la representación empresarial valenciana a nivel nacional. Durante la misma sesión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció que el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente, pasará a ocupar una de las vicepresidencias de la CEOE, un reconocimiento que refuerza la influencia de la Comunitat Valenciana en la agenda económica española.

APTUR CV destaca que su presencia en la Junta Directiva autonómica permitirá intensificar la coordinación de iniciativas en materia de competitividad, sostenibilidad, calidad del destino y colaboración público-privada, impulsando soluciones para un desarrollo turístico equilibrado en las tres provincias. La asociación pondrá a disposición de la patronal su conocimiento del mercado, su capacidad de interlocución sectorial y la experiencia de sus asociados.

«Avanzar hacia un turismo cada vez más responsable exige escuchar y articular a todos los actores del sector. Desde APTUR CV contribuiremos a ese objetivo desde la CEV, con el compromiso de sumar y de trabajar por un marco que reconozca la aportación de las viviendas de uso turístico a la economía y al empleo», ha añadido Blasco.

Temas

Comunidad Valenciana