La CEV certifica la unidad de la patronal y se pone de ejemplo a los políticos: «No es tiempo de estrategias y calendarios electorales» La Confederación Empresarial certifica el nombramiento de Vicente Lafuente en la dirección autonómica y César Quintanilla en la de Alicante

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:59

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha abierto este jueves una nueva etapa de unidad, al integrar a la Uepal (Unión Empresarial de la Provincia de Alicante). Su presidente, César Quintanilla, ya ostenta oficialmente también el máximo cargo en la patronal autonómica en la provincia. La salida de Salvador Navarro ha permitido una renovación de la patronal, ahora única, certificada este juees en Valencia.

De esta manera, el presidente de Femeval (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana), Vicente Lafuente, se ha aupado a la dirección autonómica de CEV, durante la asamblea electoral celebrada en la capital regional. Ahora, los empresarios quieren trasladar este mensaje de unidad a la política, en una época de polarización en la que difícilmente se alcanzan acuerdos.

Sin embargo, Lafuente ha venido a recordar la excepcionalidad de la situación actual: «Ante la situación de la Comunitat Valenciana, la prioridad ahora no son las estratregias y calendarios electorales», en referencia al periodo de interinidad tras la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el periodo de interinidad entre buscar nuevo jefe del Consell o ir a elecciones.

Así, Lafuente ha remarcado la necesidad de que se aprueben unos presupuestos y haya «estabilidad política». «La reconstrucción es urgente, justa y debe quedar fuera de cualquier batalla política», ha subrayado. Además, en su intervención ha pedido que en los presupuestos las partidas dana estén garantizadas «porque el pueblo valenciano lo necesita para poder reactivarse y no debe ser bajo ningún concepto objeto de batallas políticas».

Lafuente ha definido su proyecto como «continuista en lo que se ha hecho bien, que es mucho, y valiente en todo aquello que se necesite evolucionar». Además, ha mostrado su voluntad de «saber gestionar la diversidad» dentro de la organización «con visión integradora y equilibrada». Asimismo, Lafuente ha realizado una «defensa inquebrantable de la neutralidad e independencia política» de la CEV.

Por su parte, Salvador Navarro, que presidía la CEV desde 2011, se ha despedido con un «mensaje reivindicativo sobre la política en general, esa que este año ha fallado estrepitosamente»: «Por favor, no conviertan a los habitantes de esta comunidad en actores principales cuando hay que votar y en secundarios cuando pasan las votaciones. La Comunitat Valenciana merece más».

Salvador Navarro ha explicado, en su discurso al inicio del acto, que se va «satisfecho del trabajo hecho, de haberlo dado todo, con aciertos y errores, y con la certeza de que la CEV es una marca consolidada, posicionada y respetada». Además, ha deseado a Lafuente «lo mejor» y que «ojalá consiga de la mano de todos todo lo que quedado pendiente».

Navarro deja tanto este cargo como la vicepresidencia de la CEOE. Seguirá como vicepresidente del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes de la CEOE.