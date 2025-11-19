Vicente Lafuente es elegido vicepresidente de la patronal española y César Quintanilla formará parte de la junta directiva El dirigente de la Confederación Empresarial de la Comunitat ocupará el mismo cargo en la CEOE que ostentaba Salvador Navarro, antiguo presidente de la CEV | El presidente de CEV Alicante formará parte de la representación autonómica en la patronal española

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) volverá a ocupar un puesto privilegiado en la patronal española. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antoni Garamendi, ha propuesto al actual presidente de la CEV, Vicente Lafuente, como vicepresidente de la asociación empresarial nacional.

Así, el empresario valenciano ha sido nombra este miércoles como vicepresidente de CEOE por parte de la junta directiva, ocupando así el mismo cargo que ocupaba su anterior homólogo, Salvador Navarro. Además, en representación de la CEV, el máximo responsable de CEV Alicante, César Quintanilla, formará parte de la junta directiva de la asociación empresarial nacional.

Junto a Vicente Lafuente, formarán parte de la Junta Directiva de CEOE en representación de la CEV: Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante; Luis Martí, presidente de CEV Castellón; Salvador Navarro, presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes; Amaya Fernández, presidenta de Quimacova; Federico Fuster, presidente de HOSBEC; José Antonio Pastor, director de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes; José María Martínez, presidente de Simetria Grupo Empresarial e Inmaculada García, secretaria general de la CEV.

De esta manera la patronal de la Comunitat mantendrá una treintena de representantes autonómicos en la Asamblea General de la CEOE, consolidando así la presencia y participación del empresariado valenciano en los órganos de gobierno de la organización nacional.

