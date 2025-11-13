CEV Alicante echa a rodar con César Quintanilla a la cabeza y con la industria, agua e infraestructuras como ejes El nuevo presidente de la confederación ha presidido su primera junta directiva en la que se han elegido los vicepresidentes de la asociació y se han determinado las líneas de trabajo a seguir en los próximos cuatro años

La nueva Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) Alicante ha echado a rodar este jueves tras la primera reunión de su junta directiva. Durante la cita el presidente elegido el pasado seis de noviembre, César Quintanilla, ha trasladado quienes serán los nuevos vicepresidentes de la asocaición y las líneas a seguir durante los próximos cuatro años.

Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obras Públicas de Alicante (Fopa); José Vicente Andreu, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante; y José Julián Farell, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), han sido los elegidos.

Se tratan de nombres que irán de la mano con los ejes prioritarios de la asociación. La industria avanzada y de valor añadido será uno de los pilares de la CEV Alicante, ha asegurado Quintanilla en declaraciones posteriores a los medios. El agua y las infraestructuras clave en la provincia serán otros de los pilares de la nueva estructura. En este sentido, el empresario ha avanzado que se retomará el estudio de las 11 infraestructuras clave en Alicante, que elabora la CEV junto con la Cámara de Comercio y el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).

Del mismo modo, la nueva presidencia ha trasladado que se intentará tener más peso en Valencia para tejer una asociación potente a nivel autonómico y así tener más representación en Madrid. En este sentido Quintanilla ha admitido que tratarán de ir «lo máximo posible» a la sede autonómica de la CEV para transmitir sus preocupaciones y tener más peso en las decisiones.

Situación de la Generalitat

Preguntado por la situación actual del gobierno de la Generalitat, el representante del empresariado ha pedido que «deje de haber un gobierno en funciones» y asegura que «necesitamos estabilidad y que no haya incertidumbre, queremos agilidad, estar un mes con un gobierno en funciones no es bueno».

En este sentido continuarán reclamando lo mismo que hasta ahora y espera que la Generalitat continúe con la misma sensibilidad en temas de empresa, como la reducción de carga fiscal y burocrática.