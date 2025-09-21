La carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional toma las calles de Alicante La prueba benéfica, a favor de Adema, cuenta con más de 1.500 inscritos y 200 menores

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha dado el pistoletazo de salida a la cuarta carrera solidaria 'Ruta 091' en Alicante. Ha sido a las 9.30 horas de este domingo cuando los más de 1.500 participantes, junto a 200 menores, han tomado las calles de la ciudad.

Esta prueba benéfica destinará los fondos recaudados a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA). La cita cuenta con pruebas para adultos y categorías infantiles, así como con actividades paralelas para toda la familia.

La carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Alicante arranca en la calle Foguerer José Romeu y continuará por las calles del barrio Pau 1-Juan Pablo II a través de la avenida del Doctor Jiménez Díaz -la Gran Vía, Isla de Corfú, Marcelino Champagnat, Vicente Blasco Ibálñez, glorieta de la Solidaridad, José Jornet Navarro y Médico Andrés Boldó.

A su llegada a la plaza Papa Juan Pablo II, los participantes regresarán a la Ciudad Deportiva de Alicante por la avenida Vicente Basco Ibáñez, Doctor Jiménez Díaz, Miraflor, Ciudad Real, Doctor Rico y Foguerer José Ramón Guilabert Davó hasta el Estadio de Atletismo Joaquín Villar.

Temas

Policía Nacional