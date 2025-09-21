Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Alicante.
Carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Alicante. CNP

La carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional toma las calles de Alicante

La prueba benéfica, a favor de Adema, cuenta con más de 1.500 inscritos y 200 menores

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:22

La Policía Nacional ha dado el pistoletazo de salida a la cuarta carrera solidaria 'Ruta 091' en Alicante. Ha sido a las 9.30 horas de este domingo cuando los más de 1.500 participantes, junto a 200 menores, han tomado las calles de la ciudad.

Esta prueba benéfica destinará los fondos recaudados a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA). La cita cuenta con pruebas para adultos y categorías infantiles, así como con actividades paralelas para toda la familia.

La carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Alicante arranca en la calle Foguerer José Romeu y continuará por las calles del barrio Pau 1-Juan Pablo II a través de la avenida del Doctor Jiménez Díaz -la Gran Vía, Isla de Corfú, Marcelino Champagnat, Vicente Blasco Ibálñez, glorieta de la Solidaridad, José Jornet Navarro y Médico Andrés Boldó.

A su llegada a la plaza Papa Juan Pablo II, los participantes regresarán a la Ciudad Deportiva de Alicante por la avenida Vicente Basco Ibáñez, Doctor Jiménez Díaz, Miraflor, Ciudad Real, Doctor Rico y Foguerer José Ramón Guilabert Davó hasta el Estadio de Atletismo Joaquín Villar.

