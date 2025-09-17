Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Proyecto del sector PAU 7 Los Urbanos. AS

San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO

La propuesta del sector PAU 7 Los Urbanos incluye un colegio y zonas verdes junto al parque Lo Torrent

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

San Vicente del Raspeig

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:51

San Vicente del Raspeig proyecta su mayor transformación urbanística en años. El Ayuntamiento ha abierto un proceso de consulta pública para dar a conocer y recoger opiniones sobre la modificación del PGOU que afectará al sector PAU 7 Los Urbanos, una zona estratégica junto al parque Lo Torrent que llevaba más de tres décadas declarado como urbanizable.

El plan contempla la construcción de más de 1.000 viviendas, un 40% de ellas de protección oficial (VPO), además de nuevos espacios verdes y una parcela destinada a uso educativo. La ciudadanía podrá informarse y participar activamente a través de una jornada informativa prevista para el 24 de septiembre y mediante un canal online habilitado en la web municipal.

La jornada contará con la presencia del alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, técnicos municipales y del equipo redactor del documento, quienes informarán del planteamiento de transformación de este entorno, situado en las inmediaciones del parque Lo Torrent.

Además, se habilitará un canal de información y participación a través de la página web municipal que incluirá una encuesta abierta para que cualquier ciudadano pueda trasladar sus sugerencias a la concejalía de Infraestructuras a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El alcalde ha respaldado la iniciativa y ha manifestado que «estamos ante el mayor desarrollo urbano que veremos en los próximos años que plantea ampliar la ciudad con más de un millar de viviendas nuevas, por eso hemos considerado necesario dar a conocer los aspectos más relevantes y recoger las diferentes sugerencias que nos quieran trasladar los vecinos de San Vicente».

Durante la sesión del próximo miércoles se expondrán los objetivos de la nueva ordenación que permitirá construir hasta 1.046 nuevas viviendas, el 40% de ellas protegidas, con un modelo de edificación de transición entre las urbanizaciones de baja densidad y el tejido de ensanche, con mayor población.

Con la puesta en marcha de esta modificación puntual se crearán, además, nuevas zonas verdes y una parcela dotacional educativa de 15.000 metros cuadrados.

El PAU 7 llevaba más de tres décadas declarado como urbanizable

El desarrollo del PAU 7 Los Urbanos se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 30 de julio para impulsar este espacio que lleva ya más de tres décadas declarado como urbanizable.

La propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, defensora de la vertebración de esta área con la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO

San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO