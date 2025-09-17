San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO La propuesta del sector PAU 7 Los Urbanos incluye un colegio y zonas verdes junto al parque Lo Torrent

Alejandro Hernández San Vicente del Raspeig Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:51

San Vicente del Raspeig proyecta su mayor transformación urbanística en años. El Ayuntamiento ha abierto un proceso de consulta pública para dar a conocer y recoger opiniones sobre la modificación del PGOU que afectará al sector PAU 7 Los Urbanos, una zona estratégica junto al parque Lo Torrent que llevaba más de tres décadas declarado como urbanizable.

El plan contempla la construcción de más de 1.000 viviendas, un 40% de ellas de protección oficial (VPO), además de nuevos espacios verdes y una parcela destinada a uso educativo. La ciudadanía podrá informarse y participar activamente a través de una jornada informativa prevista para el 24 de septiembre y mediante un canal online habilitado en la web municipal.

La jornada contará con la presencia del alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, técnicos municipales y del equipo redactor del documento, quienes informarán del planteamiento de transformación de este entorno, situado en las inmediaciones del parque Lo Torrent.

Además, se habilitará un canal de información y participación a través de la página web municipal que incluirá una encuesta abierta para que cualquier ciudadano pueda trasladar sus sugerencias a la concejalía de Infraestructuras a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El alcalde ha respaldado la iniciativa y ha manifestado que «estamos ante el mayor desarrollo urbano que veremos en los próximos años que plantea ampliar la ciudad con más de un millar de viviendas nuevas, por eso hemos considerado necesario dar a conocer los aspectos más relevantes y recoger las diferentes sugerencias que nos quieran trasladar los vecinos de San Vicente».

Durante la sesión del próximo miércoles se expondrán los objetivos de la nueva ordenación que permitirá construir hasta 1.046 nuevas viviendas, el 40% de ellas protegidas, con un modelo de edificación de transición entre las urbanizaciones de baja densidad y el tejido de ensanche, con mayor población.

Con la puesta en marcha de esta modificación puntual se crearán, además, nuevas zonas verdes y una parcela dotacional educativa de 15.000 metros cuadrados.

El PAU 7 llevaba más de tres décadas declarado como urbanizable

El desarrollo del PAU 7 Los Urbanos se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 30 de julio para impulsar este espacio que lleva ya más de tres décadas declarado como urbanizable.

La propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, defensora de la vertebración de esta área con la ciudad.