Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
À Punt celebra sus seis nominaciones a los Premios Feroz 2026, cinco de ellas para el largometraje «La cena». À Punt

À Punt suma seis nominaciones en los Premios Feroz 2026

Las producciones con participación de la radiotelevisión valenciana destacan con seis candidaturas, cinco de ellas para 'La cena', nominada a mejor comedia

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

À Punt vuelve a situarse en el foco de la industria audiovisual española tras lograr seis nominaciones en los Premios Feroz 2026, los galardones que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España concede a las mejores producciones del año. Las candidaturas reconocen el impulso que la radiotelevisión pública valenciana ha dado a proyectos de gran calidad, capaces de conectar con la crítica y el público.

El largometraje 'La cena' ha sido el gran protagonista con cinco nominaciones: mejor película de comedia, mejor actor protagonista para Alberto San Juan, mejor actriz de reparto para Elvira Mínguez, mejor actor de reparto para Asier Etxeandia y mejor tráiler. La cinta arranca dos semanas después del final de la Guerra Civil, cuando Franco ordena preparar una cena de celebración en el Hotel Palace.

Un joven teniente, un maître perfeccionista y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben elaborar un banquete impecable, aunque entre fogones se gestan tensiones que van mucho más allá del menú. La película es una adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Además, María de Medeiros ha sido nominada a mejor actriz de reparto por 'Una quinta portuguesa', filme que narra la historia de Fernando, un profesor de geografía desolado tras una desaparición. Sin rumbo, adopta la identidad de otro hombre para trabajar como jardinero en una finca portuguesa, donde inicia un inesperado vínculo con la propietaria y trata de reconstruir una vida que no es realmente la suya.

Los ganadores de los Premios Feroz 2026 se conocerán el próximo 24 de enero en una gala que se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  2. 2 Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
  3. 3 Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante
  4. 4 El misterio de la santera que estafó 13.000 euros a una mujer en Alicante
  5. 5 Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  6. 6 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
  7. 7 EN DIRECTO | Vox confirma que votará a Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana
  8. 8 Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Alicante lidera el mapa de la desertificación en España: el primer atlas revela que el 98,9% de su territorio árido está degradado
  10. 10 La Policía destapa el montaje de un hombre que denunció cargos falsos tras el alquiler de un Audi Q5 en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante À Punt suma seis nominaciones en los Premios Feroz 2026

À Punt suma seis nominaciones en los Premios Feroz 2026