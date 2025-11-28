À Punt suma seis nominaciones en los Premios Feroz 2026 Las producciones con participación de la radiotelevisión valenciana destacan con seis candidaturas, cinco de ellas para 'La cena', nominada a mejor comedia

À Punt celebra sus seis nominaciones a los Premios Feroz 2026, cinco de ellas para el largometraje «La cena».

Ismael Martínez Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

À Punt vuelve a situarse en el foco de la industria audiovisual española tras lograr seis nominaciones en los Premios Feroz 2026, los galardones que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España concede a las mejores producciones del año. Las candidaturas reconocen el impulso que la radiotelevisión pública valenciana ha dado a proyectos de gran calidad, capaces de conectar con la crítica y el público.

El largometraje 'La cena' ha sido el gran protagonista con cinco nominaciones: mejor película de comedia, mejor actor protagonista para Alberto San Juan, mejor actriz de reparto para Elvira Mínguez, mejor actor de reparto para Asier Etxeandia y mejor tráiler. La cinta arranca dos semanas después del final de la Guerra Civil, cuando Franco ordena preparar una cena de celebración en el Hotel Palace.

Un joven teniente, un maître perfeccionista y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben elaborar un banquete impecable, aunque entre fogones se gestan tensiones que van mucho más allá del menú. La película es una adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Además, María de Medeiros ha sido nominada a mejor actriz de reparto por 'Una quinta portuguesa', filme que narra la historia de Fernando, un profesor de geografía desolado tras una desaparición. Sin rumbo, adopta la identidad de otro hombre para trabajar como jardinero en una finca portuguesa, donde inicia un inesperado vínculo con la propietaria y trata de reconstruir una vida que no es realmente la suya.

Los ganadores de los Premios Feroz 2026 se conocerán el próximo 24 de enero en una gala que se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

