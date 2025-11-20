El Festival de Cine de Sant Joan lanza su 26ª edición: plazos, premios y cómo enviar tu corto Se pueden presentar a través de plataformas especializadas hasta el 15 de febrero

El Festival de Cine Sant Joan d'Alacant, promovido por el área de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan, ya ha abierto el periodo de inscripción de cortometrajes que deseen participar en su 26 edición, que se celebrará del 19 al 25 de abril de 2026.

Los creadores de cortos interesados en participar en el certamen ya pueden presentar su solicitud a través de las diferentes plataformas de inscripción, ya que plazo está abierto desde este jueves, 20 de noviembre, hasta el 15 de febrero de 2026.

Las bases completas de participación pueden consultarse en la web del Festival www.santjoanfestivaldecine.es, junto al enlace a las plataformas de inscripción, y en la web www.santjoandalacant.es. Las plataformas de inscripción son Movibeta, Clickforfestivals y Festhome.

Premios

Los premios a los que optan los participantes siguen encabezados, en la Sección Oficial, por el Ficus de Oro Sant Joan d'Alacant a mejor obra nacional, dotado con 2.000 euros.

Otros galardones en juego son el Ficus de Plata 'Aguas de Alicante', dotado con 1.000 euros, concedido por Aguas Municipalizadas de Alicante a la mejor obra que fomente los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Ficus de Plata 'UMH', con 600 euros, subvencionado por la Universidad Miguel Hernández a la mejor obra presentada por el alumnado que curse o haya cursado estudios en Escuelas de Cine o Universidades de todo el territorio nacional; el Ficus de Bronce 'Nos Movemos', con 500 euros, otorgado por el proyecto de integración social 'Nos Movemos' a la mejor obra de tema social; y el Ficus 'Palomitas', con otros 500 euros, otorgado por el área de Cultura de Sant Joan d'Alacant a la mejor obra que cuente con la participación de al menos el 50% de personas físicas o jurídicas, empadronadas o escolarizadas en Sant Joan d'Alacant o que al menos el 50% de las escenas hayan sido rodadas en el municipio.

Las plataformas cerrarán el 15 de febrero de 2026, dejando abierta únicamente la recepción de cortos de categoría local, que se debe hacer mediante enlace de visionado y justificación de requisitos, a través del correo fcsjmateriales@gmail.com.