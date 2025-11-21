'Sexo a los 70' de Vanesa Romero y otros cortos que se podrán ver gratis en este municipio de Alicante El Festival de Cine pasea el séptimo arte por la provincia, con proyecciones de trabajos y producciones locales

Mariona Terés, Alejandro Tous, Mamen García y Fernando Colomo, entre otros actores, regresan a las pantallas de la provincia de Alicante gracias a una iniciativa que pretende llevar el cine por los municipios. Es el caso de Busot, que acoge un ciclo de cortometrajes el próximo viernes 28 de noviembre a las 20 horas en su Casa de Cultura.

Se trata de una iniciativa, 'Busot en corto', lanzada por el Festival de Cine de Alicante para promocionar los trabajos y producciones recientes de cineastas de la provincia, muchos de ellos reconocidos y premiados en distintos certámenes nacionales e internacionales.

La sesión abrirá con 'Sexo a los 70', la nueva producción de la actriz Vanesa Romero, protagonizada por Mamen García y Fernando Colomo, que figura entre los candidatos a los Premios Goya. Seguirá con 'Pequeño', de Meka Rivera y Álvaro G. Company, con Mariona Terés y Salva Reina en el reparto.

El ciclo 'Busot en corto' continuará con la proyección de 'Maruja', dirigido por Álvaro García Company y protagonizado por María José Alfonso, corto reconocido con el primer premio del Festival de Cine de San Sebastián; y 'Perromaquia' de Borja López Ferrer, con Fernando Corral y Lidia Minguez en el elenco.

Así, las proyecciones se cerrarán con 'Space Frankie', protagonizado por Morgan Blasco y Elia Samartín; y 'Orquesta Los Bengalas', con José A. Téllez de Cepeda, Alejandro Tous, José Navarro, Pepe Naranjo y Julián García. Ambos cortos son del director alicantino David Valero.

Este microcertamen de visionados supone una «forma de promocionar a los directores, productores y actores y actrices de nuestra tierra», además de «creer y potenciar el talento alicantino», ha destacado el alcalde de Busot, Alejandro Morant.

Y es que este es uno de los objetivos del Festival de Cine de Alicante, «llevar el séptimo arte a toda la provincia» con el fin de acercar los trabajos al «público más cercano» e integrar nuevas sedes, ha detallado también su director, Vicente Seva.