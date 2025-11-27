À Punt visita Benidorm y las ferias de la miel en Montroi y de la Clemenules en Castellón El programa 'Terra de festes' cumple 20 capítulos en antena, y como cada viernes a las 22:45 h volverá a llevar a la pantalla la cultura de la Comunitat Valenciana

Esta semana, el programa Terra de festes de À Punt mostrará las delicias presentadas en el Gastrofest Castelló Sud desde la Feria Gastronómica de la Clemenules de la Plana Baixa de la mano de Ferran Cano y Ernesto Peretó; la Fira Valenciana de la Mel de Montroi con la reportera Nerea Camps; y todo el ambiente de las Fiestas Patronales de Benidorm con Mari Carmen Montes.

En Benidorm se han celebrado las fiestas patronales en honor a la Virgen del Sufragio. Con la Entrada de Bandas y Concierto en la plaza de los Reyes de España, las Reinas Paula Pascual y Aitana Pérez han colocado un corbatín en las banderas y estandartes de las entidades musicales participantes.

Ampliar Entrada de bandas en las fiestas de Benidorm. TA

Una vez reunidas todas las bandas, han interpretado conjuntamente el pasodoble 'Festa en Benidorm', declarado Himno de las Fiestas Mayores Patronales, bajo la batuta del maestro Rafael Doménech Pardo, autor de la obra.

La reportera Mari Carmen Montes mostrará la escenificación del hallazgo de la imagen de la Virgen del Sufragio, que apareció en un llondro —una especie de barco mercante de vela con tres mástiles— abandonado en el mar el 16 de marzo de 1740.

Los marineros llevaron la nave a la playa, pero por miedo a la peste, la autoridad ordenó prenderle fuego. Cuando las llamas consumieron la nave, los niños encontraron entre las cenizas una imagen de la Virgen intacta, que desde entonces es patrona de Benidorm. La jornada festiva en la Marina Baixa finalizó con la solemne romería.