Agentes de la Policía Local supervisan distintos puntos del municipio dentro del plan contra los vertidos no autorizados. A.M.

La Policía Local de Mutxamel refuerza la vigilancia para frenar los vertidos ilegales

El Ayuntamiento activa un dispositivo especial para proteger el entorno urbano y aplicar sanciones ante conductas incívicas

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:00

La Policía Local de Mutxamel ha puesto en marcha un dispositivo específico para reforzar la vigilancia y prevenir, detectar y sancionar los vertidos no autorizados en la vía pública y en otros espacios de uso común. Esta actuación forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la conservación del entorno urbano y garantizar la protección del medio ambiente, según subrayan desde el equipo de gobierno.

El vertido incontrolado de materiales (como restos de obra, residuos domésticos, enseres o restos vegetales procedentes de podas) deteriora la imagen del municipio, genera riesgos para la salud pública y provoca un notable impacto en el ecosistema local. La Policía Local recuerda que estas prácticas están prohibidas por la normativa municipal y pueden derivar en sanciones económicas elevadas.

La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana tipifica como infracción grave el depósito de residuos o escombros en la vía pública sin autorización, una conducta sancionada con 1.000 euros por su afección al espacio común. Asimismo, la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana establece que los residuos deben depositarse entre las 20:00 y las 23:00 horas exclusivamente en los contenedores habilitados, pudiendo acarrear mul­tas de hasta 600 euros su incumplimiento.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha destacado el esfuerzo realizado para mejorar el servicio de limpieza viaria. «El Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo muy importante en la mejora y ampliación del servicio», ha señalado. «Desde el pasado mes de abril, con la entrada en vigor de la nueva empresa concesionaria, contamos con más medios y más recursos destinados a mantener nuestras calles en las mejores condiciones. Mantener Mutxamel limpio es una tarea compartida. Tan imprescindible es el trabajo de la empresa como la colaboración de toda la ciudadanía».

En relación con los vertidos ilegales, el alcalde ha insistido en la necesidad de actuar con firmeza: «Vamos a ser totalmente inflexibles con estas prácticas». También ha recordado que su retirada «supone un coste elevado para el Ayuntamiento y, por tanto, para toda la ciudadanía». Y ha añadido: «No es justo que unos pocos perjudiquen a la mayoría. Seguiremos intensificando la vigilancia y actuando con firmeza para erradicar estas conductas».

Además, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la implicación ciudadana. La Policía Local continuará realizando controles preventivos y actuaciones sancionadoras frente a cualquier comportamiento que comprometa la higiene urbana o implique un vertido inadecuado, con el objetivo de mantener Mutxamel como un municipio limpio, seguro y respetuoso con su entorno natural.

