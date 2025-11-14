Mutxamel estrena una sala de Informática Musical para potenciar la formación digital del Conservatorio Profesional El nuevo espacio incorpora equipos avanzados y permitirá a los alumnos trabajar creación, edición y producción sonora con tecnología especializada

Ismael Martinez Mutxamel Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

El Conservatorio Profesional de Mutxamel ha inaugurado una moderna sala de Informática Musical destinada al alumnado de 5.º y 6.º curso de Enseñanzas Profesionales. El nuevo espacio, concebido para integrar la tecnología en el aprendizaje artístico, permitirá al estudiantado profundizar en la creación, edición y producción musical mediante herramientas digitales de uso profesional.

El aula dispone de capacidad para nueve alumnos y un profesor y ha sido equipada con ordenadores con programas de notación musical, estaciones de audio digital (DAWs), teclados MIDI, tarjetas de sonido, auriculares, micrófonos, altavoces y una pantalla de proyección. Su uso está previsto los lunes y jueves de 16:00 a 17:30 horas.

Durante el curso, los estudiantes aprenderán a elaborar partituras digitales, grabar y producir música utilizando software especializado, así como a reflexionar sobre el papel actual de la tecnología y la inteligencia artificial en el ámbito musical. Esta materia, muy demandada por el alumnado, refuerza sus competencias digitales y creativas y responde a las nuevas necesidades formativas del sector artístico.

El Conservatorio de Mutxamel incorpora un aula equipada con tecnología digital para la creación y producción musical. A.M.

La apertura de esta sala ha sido posible gracias a la cesión de material por parte de la asociación cultural SONIARTIS, que ha colaborado estrechamente con el centro en el desarrollo del proyecto.

Desde la dirección del Conservatorio han querido expresar su agradecimiento: «Queremos agradecer a la asociación SONIARTIS su implicación con el centro y la ilusión con la que ha hecho posible este proyecto. Esta nueva aula permitirá ofrecer al alumnado una enseñanza de calidad, plenamente adaptada a los retos de la educación musical actual».

El alcalde de Mutxamel, Rafael García, también ha destacado la importancia del nuevo recurso educativo: «La creación del aula de informática musical en nuestro Conservatorio Profesional Municipal, gracias a la colaboración y el esfuerzo de la asociación cultural SoniArtis, es una excelente noticia. Supone una inversión directa en calidad educativa, que sitúa a nuestro conservatorio entre los pocos centros municipales profesionales que cuentan con un aula de estas características».

El primer edil ha subrayado que este proyecto «es un ejemplo de cooperación entre la administración y las asociaciones culturales», y ha agradecido especialmente la implicación del presidente de SoniArtis, Igor: «Su voluntad y dedicación han hecho posible un espacio que ya se ha convertido en un elemento diferenciador del Conservatorio Profesional Municipal de Mutxamel».

