Mutxamel celebra el XIV Ciclo de Música con un noviembre lleno de talento y diversidad sonora Del 14 al 29 de noviembre, la programación reunirá tango, jazz, lírica, música medieval y bandas locales

El Ayuntamiento de Mutxamel presenta el XIV Ciclo de Música, una cita ya consolidada que se desarrollará del 14 al 29 de noviembre con una amplia programación que combina distintos estilos, épocas y formatos.

El ciclo comenzará el viernes 14 de noviembre con «Desde el Jardín del Alma», de La Porteña Tango, una de las formaciones más reconocidas de Europa, que fusiona danza, poesía y emoción escénica. Al día siguiente, Notes and Words presentará «Pasiones y sueños. Un paseo por la lírica».

El domingo 16, Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ofrecerá «Amors e Cansò», una experiencia de música medieval interpretada con rigor histórico.

Propuesta de jazz

El jueves 20 de noviembre, el Auditorio José Bernabéu Alberola acogerá «Jazz in Progress», una propuesta didáctica del Conservatorio Superior de Música de Valencia «Joaquín Rodrigo», junto al músico Paco Soler, que acercará al público los secretos de la improvisación y el ritmo jazzístico. El viernes 21 será el turno de la Banda Jove de la Societat Musical L'Aliança, que interpretará «Colors del Món» bajo la dirección de Marc Gosálbez Linares, con entrada libre.

El sábado 22 de noviembre, la Societat Musical L'Aliança celebrará su concierto de Santa Cecilia con el espectáculo «Llegendes», dirigido por Jose Vicente Algado y Filipe Fonseca, mientras que el viernes 29 el ciclo se cerrará con «Pasión Almodóvar», el homenaje musical que Pasión Vega dedica al universo del cineasta manchego. Las entradas están disponibles en la Casa de la Cultura y en www.mutxamelentradas.com.

El alcalde Rafael García ha subrayado que «noviembre es el mes de la música y de los músicos en Mutxamel, un tiempo para reconocer la pasión y el esfuerzo de quienes mantienen viva nuestra identidad cultural». Por su parte, la edil de Cultura, María Loreto Riera, ha destacado que el ciclo «ofrece propuestas para todos los públicos y refuerza la colaboración con entidades como el Institut Valencià de Cultura y Casa Mediterráneo, ampliando la proyección cultural del municipio».