Trabajos de conservación de carreteras. TA

Obras masivas en las carreteras de Alicante: se esperan cortes y cambios en la AP-7, A-70 y N-332

El Ministerio de Transportes adjudica el contrato de mantenimiento de las principales vías de la provincia

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, por 17,8 millones de euros, el nuevo contrato que permitirá conservar y explotar las carreteras de Alicante. Con ello se podrá actuar en 156 kilómetros de las principales vías del litoral norte de la provincia.

Este contrato permitirá actuar en tres arterias fundamentales que conectan la provincia de Alicante, como son la AP-7, la A-70 y la N-332; durante un periodo de inicial de tres años y con posibilidad de prórroga.

Obras en la AP-7. TA

Así, las actuaciones a ejecutar en materia de conservación y explotación de estas carreteras de Alicante mejorarán la seguridad y el firme de la calzada, a la vez que provocarán cortes de tráfico, desvíos y posibles retenciones.

Los tramos afectados incluidos en este nuevo contrato para conservar las carreteras son: AP-7, desde el límite provincial con Valencia en el kilómetro 600 hasta El Campello en el km 674 con diversos enlaces; A-70, a la altura de El Campello entre los kilómetros cero y cinco; y la N-332, entre el kilómetro 121 de El Campello y el 204 en Els Poblets.

Primera obra en las carreteras de Alicante

Este nuevo contrato incluye una gran obra en la carretera N-332. Se trata de una intervención específica para ejecutar la rehabilitación superficial del firme entre los kilómetros 149,360 y 152,360 en el tramo de Benidorm Norte.

A todo ello se suma otro contrato adjudicado por 12 millones de euros para la conservación de 136 km también en la provincia de Alicante.

¿Qué tipo de obras se harán?

Las actuaciones del nuevo contrato en las carreteras de Alicante incluyen desde reparaciones del pavimento y señalización hasta mejoras en iluminación, túneles, arcenes y sistemas de seguridad.

También cuenta con labores de atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y servicios de emergencia viaria.

