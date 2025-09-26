Obras en Alicante: estos serán los próximos cortes de calles para asfaltar El Ayuntamiento acaba de terminar estos trabajos entre la avenida de la Albufereta y la de Caja de Ahorro

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alicante continúa el plan de mejoras en las carreteras y alumbrado público después de las actuaciones llevadas a cabo entre las avenidas de la Albufereta y Caja de Ahorros. El próximo barrio en el que se renovará el pavimento y se mejorarán las luminarias es Vistahermosa, según han informado fuentes municipales, después de que la concejal de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García, se haya reunido este viernes con representantes de la asociación vecinal Vistahermosa Limpia y Segura.

En esta cita han visitado las calles en las que el área de Infraestructuras va a actuar próximamente. En concreto se trata del asfaltado y la colocación de luminarias en las calles Severo Ochoa y Médico Pascual Devesa, dos de las principales de esta zona.

García ha señalado que «seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras y el mantenimiento por toda la ciudad en un plan calendarizado por distritos que ya hemos iniciado en el centro, casco antiguo y Vistahermosa y que continuará por Miguel Hernández, San Antón, Carolinas, Playa San Juan y Garbinet que va a suponer una inversión de dos millones de euros».

La actuación en esta área llega tras la culminación del asfaltado y señalética en toda la zona de Vistahermosa comprendida entre la avenida de la Albufereta y la de Caja de Ahorros.