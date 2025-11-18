Villena mejora la accesibilidad y dotaciones de la Avenida de Elda Se han ampliado las aceras a 1,40 metros y renovado las arquetas y acometidas de agua

El Ayuntamiento de Villena ha culminado la mejora de la avenida de Elda, entre la calle Cruz de Mayo y Navarro Santafé; una acción que se traduce en aceras más accesibles, así como otras dotaciones renovadas, según ha comentado el edil del área, Sergio Palao.

Las tareas suponen una ampliación del acerado a 1,40 metros para que permita la circulación de las personas con movilidad reducida o el paso de carritos de bebés. En total, se ha aumentado en 280 metros cuadrados la superficie de aceras en esta avenida.

Palao también ha explicado que se ha renovado algunas infraestructuras en esta vía como las arquetas de aguas residuales y la sustitución de las acometidas de agua en las aceras por otras de polietileno.

«Dentro de nuestra programación de mejora seguimos construyendo con actuaciones como esta una ciudad más moderna, más segura y con mejores prestaciones. Para ello, es importante este tipo de obras que modernizan unas calles de los años 60 del pasado siglo, y las convierte en calles adaptadas a las exigencias del siglo XXI», ha comentado.

Con respecto a la zona de aparcamientos, Palao ha recordado que el Equipo de Gobierno municipal tiene planteado un aparcamiento de grandes dimensiones en el entorno del barrio, que permita cubrir esta necesidad al tiempo que se concentra el tráfico y el aparcamiento de vehículos.

