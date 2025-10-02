Mutxamel se incorpora a la Ruta del Vino de Alicante El acuerdo refuerza el compromiso del municipio con el turismo enológico, la gastronomía local y el desarrollo económico

La concejal Felicia Aracil y la presidenta María Miñano tras la firma en el Ayuntamiento de Mutxamel.

Ismael Martinez Mutxamell Jueves, 2 de octubre 2025, 13:12

Mutxamel se ha sumado oficialmente a la Ruta del Vino de Alicante tras la firma de la carta de compromiso entre el Ayuntamiento y la entidad enoturística. El acto tuvo lugar en el consistorio y contó con la presencia de la concejal de Turismo y Comercio, Felicia Aracil Cáceres, y la presidenta de la Ruta, María Miñano Gómez.

La adhesión de Mutxamel supone un paso decisivo en la promoción del turismo enológico, con el objetivo de fortalecer la hostelería local y generar sinergias con bodegas y productores de la D.O. Alicante. «La Ruta del Vino nos da la posibilidad de participar en catas, ofrecer nuevas experiencias gastronómicas y reforzar la actividad cultural y turística del municipio», ha explicado Aracil.

La concejal Felicia Aracil y la presidenta María Miñano durante el acto de adhesión. A.M.

Por su parte, Miñano ha subrayado que «la incorporación de Mutxamel enriquece y amplía la oferta de enoturismo existente y sienta las bases de la cooperación intermunicipal».

Mutxamel se convierte así en el décimo séptimo municipio en unirse a la Ruta del Vino de Alicante, una red que integra bodegas, restaurantes, alojamientos y servicios turísticos en la provincia y que forma parte del club de producto Rutas del Vino de España, avalado por Turespaña y el Ministerio de Agricultura.