El físico, José Berbabéu, imparte una clase. AM

Mutxamel despide a uno de sus vecinos más ilustres

El físico y catedrático José Bernabeu falleció de forma repentina este fin de semana

Inés Rosique

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:24

José Bernabéu Alberola, destacado físico y catedrático especializado en física de partículas, ha fallecido de forma repentina tras una vida dedicada a la investigación y la docencia, en la que llevó el nombre de su pueblo natal, Mutxamel, por todo el mundo.

El Ayuntamiento de Mutxamel ha expresado su profundo pesar por la pérdida de quien fue un referente académico y social para la localidad. Su compromiso con la vida cultural y festiva quedó reflejado en hitos como su papel de pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos en 1992, así como en el reconocimiento que recibió cuando el Centro Social Polivalente pasó a llevar su nombre, tras ser aprobado en pleno municipal.

Su trayectoria académica también ha dejado una profunda huella. Bernabéu fue director científico de la Fundación Premios Rei Jaume I y una de las voces más respetadas en el campo de la física de partículas y la mecánica cuántica. Precisamente el pasado viernes 26 de septiembre participó en la Noche Europea de la Ciencia, en Valencia, donde dirigió la jornada dedicada a la Ciencia y Tecnología Cuántica. Esa intervención, en la que reflexionó sobre los retos de interpretación de la física y el papel de la observación en el método científico, se convirtió en su última aparición pública.

Conocido por su rigor académico, pero también por su cercanía y compromiso, Bernabéu deja tras de sí un legado científico y humano difícil de igualar. Desde Mutxamel y desde la comunidad científica se ha trasladado el más sentido pésame a su familia y amigos.

