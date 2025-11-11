Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Parte del equipo del Grupo Matmap durante la inauguración de la nueva nave en Mutxamel. GM

El Grupo Matmap aterriza en Mutxamel

La compañía inaugura su nueva nave en el polígono industrial Riodel, un espacio concebido para acelerar su crecimiento digital y reforzar el trabajo de sus equipos

M.H.

Mutxamel

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:58

El Grupo Matmap aterriza en Mutxamel. La compañía dedicada a la gestión y suministro de materiales para construcción y arquitectura a través de canales digitales inauguró el pasado viernes su nueva nave en el polígono industrial Riodel, un espacio concebido para acelerar su crecimiento digital y reforzar el trabajo de sus equipos.

La apertura simboliza una nueva etapa en la evolución de la scoiedad, que consolida en el municipio de la comarca de L'Alacantí su base para seguir mejorando el servicio a profesionales del sector.

El acto reunió a alrededor de 50 invitados, entre personas del equipo y allegados que han acompañado el proyecto desde sus inicios. Hubo corte de cinta colectivo, discurso de la CEO María Martínez, visita por las instalaciones y un encuentro informal para compartir el momento.

Interior de las nuevas oficinas ubicadas en Mutxamel. GM

«Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y pasión de todo el equipo, de los cuales me siento muy orgullosa», afirmó María Martínez, CEO de Grupo Matmap. «Gracias a todos los que han estado en los momentos más difíciles y cuando parecía que esto sería imposible», añadió.

Con esta inauguración, Matmap refuerza su apuesta por la innovación y la cercanía, promoviendo un entorno de trabajo que favorece la colaboración y la creación de contenidos para su actividad digital. La compañía continuará activando nuevas iniciativas desde las oficinas para mejorar la experiencia de sus clientes y sostener su crecimiento futuro.

Grupo Matmap

Grupo Matmap es una compañía dedicada a la gestión y suministro de materiales para construcción y arquitectura a través de canales digitales, combinando rigor técnico, innovación sostenible y eficiencia operativa para dar servicio a profesionales del sector.

