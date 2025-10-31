El CEIP El Salvador de Mutxamel, galardonado con el Premio a la Innovación Educativa Joan Ponsoda El acto de entrega será este viernes a las 19 horas, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal «Amèlia Asensi Bevià» de Sant Joan d'Alacant

Pau Sellés Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 11:22 Comenta Compartir

El CEIP El Salvador de Mutxamel ha sido galardonado con el Premio a la Innovación Educativa Joan Ponsoda 2025, un reconocimiento otorgado por La Cívica – Escola Valenciana de l'Alacantí y el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. El acto de entrega tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, a las 19 horas, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal «Amèlia Asensi Bevià» de Sant Joan d'Alacant.

En la ceremonia participarán representantes del Ayuntamiento, de la Junta Directiva de La Cívica – Escola Valenciana de l'Alacantí, de la comunidad educativa del CEIP El Salvador y del profesor Joan Ponsoda, quien clausurará el acto con unas palabras. El objetivo de este galardón es reconocer y visibilizar la labor innovadora que se desarrolla en los centros educativos de la comarca de l'Alacantí, así como promover iniciativas transformadoras que impulsen el uso del valenciano.

Tres ejes

El proyecto premiado, «Amb D de Dona i amb C de Ciència», del CEIP El Salvador de Mutxamel, ha sido distinguido por su confluencia de tres ejes en la educación del siglo XXI: el interés por la ciencia, la perspectiva de género y el uso del valenciano como lengua de la ciencia y del pensamiento crítico. Coordinado por Alícia Castelló de León y M. Estela Llorens Martínez, el proyecto ha consolidado un espacio estable dentro del centro dedicado a la divulgación científica con mirada feminista, mediante talleres experimentales, charlas y visitas de mujeres científicas, además de actividades externas en universidades y centros de investigación.

El jurado ha destacado que esta iniciativa ha conseguido «convertir la ciencia en una experiencia viva, arraigada y en valenciano, capaz de inspirar vocaciones entre las niñas y niños del centro». Las responsables del proyecto afirman que «si una sola alumna decide dedicarse a la ciencia y lo hace sabiendo que el valenciano también es una lengua útil para la ciencia, ya habrá valido la pena».

Otras obras reconocidas

El jurado también ha valorado la calidad y la diversidad de los otros proyectos presentados en esta edición. Entre ellos, «Sonrisoles», de la Escola Matinera AMPA CEIP Mediterrani de Alicante, una iniciativa que trabaja la educación emocional durante la acogida matinal con actividades creativas y de cohesión; «Vida pràctica a l'Escola ECO», del CEIP Eloi Coloma de Xixona, un proyecto inclusivo que fomenta la autonomía del alumnado con necesidades educativas especiales a través de actividades cotidianas y funcionales; y «Literatura i memòria», del IES Las Lomas de Alicante, centrado en rutas literarias e históricas que ayudan a descubrir la identidad cultural valenciana con gran implicación del alumnado y proyección social.

El Premio Joan Ponsoda a la Innovación Educativa celebra este año su décima edición. Desde 2015, este reconocimiento distingue iniciativas pedagógicas que promueven la creatividad, la inclusión y el uso del valenciano en las aulas. Entre los centros premiados en ediciones anteriores figuran el IES Sant Vicent, el IES Mare Nostrum de Alicante, el CEIP La Torre de les Maçanes, el CEIP Mediterrani de Alicante, el CEIP Rajolestes de Sant Joan d'Alacant, el CEIP Eloi Coloma de Xixona, el CEIP Crist de la Pau de Sant Joan d'Alacant, el CEIP Sagrada Familia de Xixona y el IES Maria Blasco de Sant Vicent del Raspeig.