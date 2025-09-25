Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros

El pleno aprueba el cambio en la normativa con los votos del PP y de Vox

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:28

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves el cambio en la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por el que se bajará esta tasa municipal que afecta a las viviendas. Más de 336.000 viviendas y locales de Alicante se beneficiarán de la rebaja el próximo año, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Con esta modificación del IBI, habrá bonificaciones a viviendas de protección oficial (VPO), concretamente de un 50% en la cuota íntegra en los tres primeros años y de un 25% en los dos siguientes.

También a jóvenes de hasta 35 años, con un 50% durante cinco años en la compra de VPO; a familias numerosas, con hasta un 90% en la cuota íntegra en función del valor catastral del inmueble y el número de hijos respecto de su residencia habitual, es decir, en la que estén empadronados; a casas con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, con hasta un 50% en la cuota íntegra, y en inmuebles con actividades económicas «de especial interés» o municipales.

El pago se podrá realizar entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año. Los interesados se podrán acoger al fraccionamiento para abonar este impuesto, ya que el pago se podrá extender hasta seis plazos.

Debate en el pleno

Partido Popular y Vox han votado a favor de la medida, mientras que los grupos de izquierda en el pleno han votado en contra (PSPV, Compromís y EU-Podem). En concreto, los socialistas consideran que implica «tan solo tres euros al año de media de ahorro por familia» y, «sin embargo, supone un agujero de un millón» para las arcas municipales. Los otros dos grupos creen, respectivamente, que es una «gran estafa» y una modificación «injusta».

De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha planteado a PP y Vox que es «mejor» bajar el IBI «a las personas que menos tienen» y subirlo «a los que más tienen». Para este último caso, también ha puesto como ejemplo a los «grandes tenedores de vivienda», para «que las saquen en alquiler».

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha criticado que PP y Vox rechazaran «en bloque 19 enmiendas» planteadas por su grupo a esta ordenanza y ha insistido en que «no es un debate técnico», ya que «detrás de los informes restrictivos hay una decisión que es mantener una rebaja que sea lineal y que trata igual a quien no es igual». «Por tanto, entendemos que es una rebaja totalmente injusta», ha apuntado.

