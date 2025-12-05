Un municipio de Alicante reclama a la Generalitat los intereses por el impago de 1,3 millones del Contrato Programa de Servicios Sociales Hacienda prepara el expediente para exigir la compensación económica tras un año adelantando el coste del servicio municipal

A.H. Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villena ha anunciado que reclamará al Consell los intereses de demora por el impago de 1,33 millones de euros del Contrato Programa de Servicios Sociales de 2025. Desde el Consitorio aseguran que la Conselleria no ha abonado la anualidad del acuerdo plurianual 2025-2028 con el que se financian los recursos de servicios sociales municipales que son competencia de la comunidad autónoma.

El edil de Hacienda, Juan José Olivares, entiende que esta medida se ajusta a la «reciprocidad de las acciones», puesto que la Generalitat «sí reclama intereses cuando liquida las aportaciones de subvenciones no utilizadas». «Si la Conselleria nos puede reclamar intereses por no utilizar la totalidad de los fondos, sin tener en cuenta ninguna consideración legal o administrativa para no poder completar el gasto acordado, y aplica el periodo de demora por el tiempo que ellos tardan en fiscalizar la subvención, entendemos que de la misma forma podremos hacer lo mismo contra ellos», ha explicado.

El concejal lamenta que esta situación obliga al Ayuntamiento a realizar el abono de las nóminas de los trabajadores de un servicio que se presta desde el consistorio, aunque es competencia de la Generalitat. «Estamos financiando durante estos 12 meses a la Conselleria, y espero que no sean muchos más. Esperemos que, con el cambio de titular, ponga más orden e interés en sostener servicios públicos básicos como este», ha añadido.

La iniciativa es la respuesta a la situación de impago del primer año del Contrato Programa de Servicios Sociales, una planificación que cubre el periodo 2025-2028 de acciones y prestaciones ciudadanas que realiza el Consistorio, y que debe financiar en el ámbito de sus competencias la Generalitat.

«Desde enero el Ayuntamiento está financiando a la Generalitat» Juan José Olivares Edil de Hacienda de Villena

Pero ante la situación de impago que genera el Consell, Olivares entiende que «en la actualidad, y desde enero, es el Ayuntamiento el que está financiando a la Conselleria, cubriendo su descubierto, actuando en sus competencias y, por lo tanto, es justo recibir una compensación por estos fondos que adelantamos como administración local».

«El coste financiero que tiene para la corporación municipal como consecuencia del incumplimiento del Consell debe estar compensado. De ahí, la intención de reclamar estos intereses de demora por el periodo de estos 12 meses sobre la cantidad de 1,33 millones que debe la Generalitat a la ciudadanía de Villena», ha sentenciado.

«Falta de compromiso»

Olivares entiende que con relación al Contrato Programa ha habido una «dejación de funciones por parte del Consell. La Conselleria no ha tenido la implicación suficiente para garantizar que estos servicios y prestaciones, orientados a aquellas personas con mayores dificultades, quedaran colgados en el vacío». Desde su punto de vista, «el Contrato Programa anterior caducó el 31 de diciembre de 2024, sin que la Conselleria hubiera previsión o antelación ante este vacío que se generó. Además - comenta el concejal de Hacienda - se tardó meses en reeditarlo y va a acabar el año sin que se haya hecho ningún ingreso en este sentido».