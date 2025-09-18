Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los bomberos actúan en el interior del inmueble. CPBA

El fuego calcina una vivienda en Novelda

El resto de pisos de la finca tuvieron que ser confinados por la gran cantidad de humo que se generó

Inés Rosique

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:06

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, concretamente los efectivos del municipio de Elda, tuvieron que actuar la tarde del miércoles 17 de septiembre por un incendio en una vivienda en la localidad de Novelda.

El fuego se originó en una de las habitaciones y se propagó rápidamente al resto de la casa, generando una gran cantidad de humo que provocó el confinamiento de las residencias vecinas de la finca, según indican fuentes del servicio de extinción. Cuando los bomberos llegaron a la vivienda esta ya estaba desalojada, por lo que no hubo que lamentar heridos.

Finalmente, a las ocho de la tarde el siniestro se dio por extinguido después de una rápida y eficaz intervención que lo consiguió controlar y evitar así que se propagase al resto de viviendas de la finca. El inmueble afectado quedó gravemente dañado por el fuego y el humo.

El incendio movilizó a una unidad del mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una autoescalera, a un sargento, un cabo y 6 bomberos del parque de Elda.

