Mazón visita Pilar de la Horadada. GVA

Mazón visita Pilar de la Horadada tras las intensas lluvias registradas en el municipio

El jefe del Consell ha agradecido la labor de todos los efectivos en la zona y ha solicitado «máxima precaución»

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:51

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado hasta Pilar de la Horadada, junto con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna. La zona ha sido la más afecta por las intensas lluvias registradas por la dana Alice. Allí, el alcalde de la localidad, José María Pérez, les ha informado de la última hora de la situación y del dispositivo especial desplegado.

El jefe del Consell ha recorrido algunas de las zonas de la población más afectadas por las inundaciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, después de acudir a las instalaciones de la Policía Local del municipio, se ha desplazado a la zona de El Mojón, donde el consistorio ha colocado sacos de arena para evitar el desbordamiento del río y, posteriormente, ha acudido hasta el cauce del río seco en la desembocadura de Mil Palmeras para comprobar el estado del mismo. Finalmente ha visitado el estado del canal del trasvase en la zona de los Rufines.

Mazón ha agradecido la labor de todos los efectivos que están trabajando en la zona y ha puesto en valor la «rápida» actuación del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en la prevención y evacuación de alrededor que 70 vecinos por el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, que ya se encuentran en sus casas.

Asimismo, el president ha subrayado la «importancia» de que los cauces y barrancos tengan una limpieza y un mantenimiento adecuado, especialmente en época de lluvias.

También ha solicitado a la población «máxima precaución» y que se mantenga informada de las condiciones climatológicas a través del área de Emergencias de la Generalitat, así como del resto de canales oficiales, ante el episodio de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana.

