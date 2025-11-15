Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El palacio provincial en una imagen de archivo. Miriam Gil Albert

GeoGIS, la herramienta que centraliza datos y agiliza la gestión municipal en la provincia de Alicante

La Diputación aprueba un convenio marco para que los ayuntamientos puedan adherirse y contar con este sistema de gestión territorial

A.H.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:10

La Diputación de Alicante ha dado luz verde a la implantación de GeoGIS, una plataforma que centraliza toda la información territorial y promete agilizar la gestión municipal en la provincia. La herramienta permitirá a los ayuntamientos planificar mejor, tomar decisiones con más precisión y ofrecer servicios más eficientes gracias a un acceso unificado a datos georreferenciados.

Esta solución informática, implantada ya en algunos municipios alicantinos, es una herramienta que permite a los consistorios consultar y analizar la totalidad de datos espaciales y geográficos existentes en sus municipios con la finalización de mejorar la gestión de su territorio, la toma de decisiones y la prestación de servicios.

La vicepresidenta segunda, Marina Sáez, quien también ostenta la vicepresidencia del Consejo de Administración de Geonet, ha destacado que esta nueva plataforma «permitirá a los ayuntamientos mejorar en la toma de decisiones, la planificación urbana y la prestación de servicios, traduciéndose en una gestión más ágil y eficiente de los recursos locales, al tiempo que promoverá la transparencia y participación ciudadana».

La plataforma GeoGIS está gestionada por Geonet, empresa pública que actúa como medio propio y servicio técnico de la Diputación de Alicante, especializada en soluciones cartográficas para la administración local, y favorece una mayor eficiencia y agilidad al implementar una infraestructura de datos espaciales.

Este sistema ofrece, de esta forma, acceso a la información territorial de forma centralizada integrando en una plataforma única múltiples conjuntos de datos georreferenciados como callejero, catastro, redes, patrimonio, medioambiente o urbanismo accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El servicio, gracias a este convenio marco aprobado por unanimidad en el último pleno provincial, se articula a través de encargos específicos que Geonet recibe de la Diputación, asegurando así el apoyo técnico, la consultoría y la asistencia a los municipios.

«La iniciativa forma parte del compromiso de la Diputación de Alicante con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio público que se presta desde los ayuntamientos, contribuyendo al desarrollo de una provincia más moderna, eficiente y conectada», ha apuntado Sáez.

