Calp agilizará la concesión de licencias de obra

La corporación municipal de Calp ha aprobado implantar la gestión de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación (ECUV) para agilizar los trámites de concesión de licencias de obra y trámites administrativos.

El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, ha señalado durante el pleno en el que se ha dado luz verde a la medida que «el departamento municipal de Territorio está sobrepasado, no sólo en nuestro municipio, y ello conlleva retrasos, con la incorporación de las certificaciones de las ECUV el trabajo se acelerará, podremos ser más ágiles y acortar tiempos. Con esta medida no hacemos nada irregular, ni externalizamos un servicio, sólo agilizamos».

A través de las ECUV, los promotores de proyectos podrán contar con el apoyo de entidades especializadas para asegurarse de que toda la documentación requerida cumpla con las normativas urbanísticas y técnicas vigentes.

La solicitud deberá ir acompañada del proyecto y del certificado de conformidad de Entidad Colaboradora de la Administración inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de Verificación y Control de actuaciones urbanísticas de la Generalitat Valenciana (ECUV). De este modo, el Ayuntamiento podrá conceder las licencias de forma más rápida, sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni la calidad de los controles técnicos.

Por su parte, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, se ha mostrado contrario a la medida al señalar que «se externaliza una competencia municipal para facilitar que se construya de forma más acelerada».

Miguel Crespo, portavoz del grupo popular, que se ha abstenido en la votación, ha destacado que «las ECUV agilizaran la gestión pero lo que no nos dicen es cómo van a solucionar la gestión de las licencias para la ejecución de obras, la situación actual es caótica e insoportable, les instamos a solucionar los plazos de las licencias en Calp».