Los técnicos de turismo en el estand de Costa Blanca en la Feria Intur de Valladolid. TA

La Diputación muestra la variedad del turismo interior de la provincia en la feria Intur de Valladolid

El Patronato de Turismo Costa Blanca asiste, por primera vez con estand propio, a este certamen

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:25

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca acude este fin de semana, por primera vez con estand propio a la feria Intur de Valladolid para difundir las propuestas de turismo de interior de la provincia de Alicante. Costa Blanca pondrá el foco en productos como la Ruta del Vino o la Gran Ruta de Interior, que permiten «conocer los contrastes paisajísticos, ambientales y culturales de la provincia de Alicante».

Este certamen, que cumple su vigesimoctava edición, es «el encuentro líder de turismo de interior, tanto por las cifras de participación como por las valoraciones cualitativas trasladadas por los expositores», según ha destacado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El organismo turístico provincial acude con un espacio propio de 32 metros cuadrados en forma de isla y abierto a dos calles, dentro del Pabellón 2 de Feria Valladolid, en el que dará cabida a los municipios de El Campello, Villena, Biar, Santa Pola y Callosa d'en Sarrià.

Paralelamente a la feria, el Ayuntamiento de Finestrat llevará a cabo este sábado una presentación con el lema 'Descubre Finestrat, el destino que lo tiene todo«, con un posterior 'networking', según ha explicado la Diputación de Alicante.

Intur cuenta con la participación de 129 expositores de 1.200 destinos de Francia, España, Portugal y Cuba. «Este certamen continúa su consolidación como un evento clave en el panorama del turismo de interior. El crecimiento de este segmento turístico y la incorporación de diversos destinos supone una oportunidad para descubrir nuevas opciones que aúnan tradición naturaleza y cultura», ha aseverado la institución provincial.

De esta manera, en este evento diversas empresas y colectivos profesionales engloban las propuestas de más de un millar de destinos que a lo largo de este fin de semana presentarán sus opciones para viajar.

También difundirá el turismo industrial, que, con el título 'Made in Costa Blanca', ofrece al turista «nuevas experiencias mediante la visita a fábricas y centros de trabajo, la degustación de alimentos o la participación en el proceso de elaboración de algunos de los productos más representativos del tejido empresarial de la provincia».

