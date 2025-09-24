La Generalitat recurrirá contra la orden del Gobierno que aprueba un nuevo deslinde en Dénia Se estima que son más de 3.000 vecinos afectados

El director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, ha avanzado que el Consell va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la nueva orden del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público en el entorno de la playa de Les Deveses y El Palmar en Dénia.

García Manzana se ha desplazado a la Marina Alta para reunirse con las personas afectadas por los deslindes, junto con la comisionada del Consell en el Puerto de Dénia, Pepa Font. Allí, el director general ha remarcado que el gobierno valenciano «va a seguir cumpliendo su compromiso con las asociaciones vecinales de recurrir tanto por vía judicial como por vía administrativa los diferentes deslindes que ha impulsado el Ejecutivo central».

El director general de Costas ha explicado que hay «más de 3.000 vecinos afectados por los deslindes« y que algunos de ellos »pasan de ser propietarios de sus viviendas a concesionarios, porque la propiedad será ahora del Ministerio«. En este punto, ha añadido que »la voluntad de la Generalitat es no dejarlos solos ante un Gobierno central que ni coge el teléfono para poder hablar«.

En esta línea, Marc García Manzana ha detallado que este es el segundo deslinde que se aprueba en unos meses y, unido al anterior, «afectará a un total de unos 14 kilómetros de la costa de Dénia». «El Ministerio nuevamente tira hacia atrás la línea roja del deslinde cada vez que los revisan», ha añadido.

Según ha recordado el Consell, el primer deslinde de Les Deveses de Dénia fue aprobado definitivamente por el Gobierno antes de la pasada Navidad y en marzo la Generalitat «ya interpuso un primer recurso».

El director general también ha destacado «el papel de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana» para «tratar de proteger a los vecinos y a sus propiedades». Se trata de la primera norma de rango autonómico «que busca compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa» y «proteger los núcleos costeros tradicionales y las viviendas frente a deslindes como este».

Reunión con el alcalde

García Manzana se ha reunido con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, para abordar diferentes cuestiones que afectan al municipio. El representante de la administración autonómica ha destacado «la apuesta de la Generalitat por el Puerto de Dénia con actuaciones directas como el dragado o la mejora del acceso al Moll de la Pansa y otras frutas de la colaboración público privadas para mejorar la integración de la infraestructura en el municipio».

El responsable de Costas y Puertos ha remarcado que «se abordan otros proyectos» como el proyecto de una concesión de una instalación de ocio y hostelería en la zona del Raset (Tamarindos), «que implicará la regeneración medioambiental del entorno».

En este sentido, ha remarcado que «se ha iniciado el proceso y que hay constancia de varias ofertas, que tendrán que ser estudiadas y evaluadas por las administraciones y actores implicados, a los que se va a recabar su posición».