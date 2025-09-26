La feria de farmacias de Villena reúne a 500 personas La primera edición, celebrada con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, ha cerrado con de participación

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:43

Durante la jornada del 25 de septiembre, Villena ha celebrado la primera Feria de Farmacias que ha cerrado con éxito de participación. El evento se organizó coincidiendo con el Día Mundial del Farmacéutico y Farmacéutica y estuvo impulsado por la Concejalía de Sanidad y la Asociación Comercios y Servicios Vi. Centenares de personas se reunieron en torno a actividades y pruebas relacionadas con el cuidado de la salud y la prevención.

En total fueron más de 500 personas las que participaron en las pruebas básicas que realizaron once farmacias del municipio. Algunas de ellas incluían controles de azúcar en sangre o la medición de la tensión arterial.

Además, los profesionales que se encargaban de cada stand ofrecieron asesoramiento personalizado en cuestiones como la diabetes, el cuidado de la piel, el sueño, la tensión, la organización del botiquín y el sistema personalizado de dosificación.

Esta programación se abrió con la Mesa Redonda 'Hablemos de Salud', celebrada el día anterior, 24 de septiembre, como jornada previa a la feria. En ella participaron profesionales médicos y representantes de diferentes asociaciones sanitarias de la ciudad, Esta conferencia también contó un significativo éxito de participación, con cerca de un centenar de asistentes, detallan fuentes municipales.

La edil de Sanidad, Alba Laserna, ha destacado que «la celebración de la feria ha permitido poner en valor el papel de las farmacias como parte esencial del sistema público de salud, así como reforzar la importancia de la cultura preventiva en materia sanitaria, acercando recursos y consejos prácticos a la ciudadanía».

