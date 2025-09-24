Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Juan Carlos Ferrero, en su Academia. Miriam Gil Albert

Villena acoge la VIII edición del Alicante Ferrero Challenger

Más de 70 tenistas profesionales competirán en este torneo

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:41

Villena acogerá una nueva edición del Alicante Ferrero Challenger, que tendrá lugar del 28 de septiembre al 5 de octubre en las instalaciones de la Academia Ferrero. La presentación oficial se ha llevado a cabo este martes a las puertas del Teatro Chapí, con motivo de su centenario, en un acto en el que han participado Maite Gandía, edil de Deportes; Iñaki Etxegia, CEO de la Academia Ferrero; y Antonio Martínez, fundador de la Academia y entrenador en su día de Juan Carlos Ferrero, ambos promotores del evento.

El torneo arrancará el domingo, 28 de septiembre, a las 10:30 horas con una jornada de puertas abiertas. A partir del lunes 29, el acceso será mediante entrada, disponibles en la web www.ferrerochallenger.equelite.com, con precios que oscilan entre los 15 y 22 euros en las finales.

Los partidos se disputarán en horario de mañana y tarde para facilitar la asistencia, y estarán acompañados de 'food trucks' y actividades paralelas. El viernes, 3 de octubre, tras la jornada deportiva previa a las finales, se celebrará una fiesta abierta al público con música en directo y sorteos. Las finales tendrán lugar el sábado a las 12:30 horas y el domingo a las 11 horas.

El Alicante Ferrero Challenger, que este año reparte 143.000 euros en premios, contará con la participación de más de 70 tenistas de primer nivel, entre ellos campeones de la Copa Davis como Pablo Carreño y Albert Ramos, además de jugadores internacionales de renombre como Jan-Lennard Struff, finalista del Mutua Madrid Open.

A lo largo de sus ediciones, este torneo ha servido de escenario para consolidar estrellas del tenis de la talla de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Todos los partidos serán retransmitidos en Tennis Channel Spain y Challenger TV, mientras que a partir de cuartos de final se emitirán también en Eurosport y Movistar+, y desde semifinales en TVE.

La edil de Deportes, Maite Gandía, ha subrayado la importancia de este evento «por su impacto positivo en la economía local y su capacidad de situar a Villena como referente deportivo a nivel nacional». Asimismo, ha agradecido a la Academia Ferrero «su esfuerzo y su apuesta por Villena para hacer posible este torneo».

Por su parte, Iñaki Etxegia ha destacado «la relevancia mediática y deportiva del campeonato y el gran nivel de los jugadores participantes», mientras que Antonio Martínez ha definido esta edición como «una jornada para los amantes del tenis que este año ha subido de nivel».

Desde la Concejalía de Deportes se invita a toda la población a disfrutar de un evento deportivo de gran proyección que consolida a Villena como destino deportivo de primer nivel.

