Elda impulsa el sorteo 'Experiencia Navidad Eldense 2025' para dinamizar el comercio local y la agenda cultural La propuesta combina gastronomía, ocio navideño y entradas para el ballet El Cascanueces, y se desarrollará en Instagram del 29 de noviembre al 20 de diciembre

El Ayuntamiento de Elda ha presentado la iniciativa Experiencia Navidad Eldense 2025, una acción promocional impulsada por la Concejalía de Comercio y Mercados, el Teatro Castelar, Turismo Elda y la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE). El sorteo, que se realizará a través de Instagram, busca impulsar la actividad comercial y reforzar la programación cultural de estas fechas, uno de los momentos con mayor afluencia y ambiente en la ciudad.

Las concejalas de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, y de Teatro y Turismo, Rosa Vidal, junto al representante de AEDE, Sergio Ruiz, han detallado que el premio permitirá a dos personas disfrutar de un plan navideño completo.

El ganador recibirá una comida para dos en el restaurante Xhagar, uno de los locales más reconocidos del centro urbano, y dos entradas para asistir al ballet El Cascanueces, interpretado por el Tchaikovsky National Ballet, el próximo 26 de diciembre en el Teatro Castelar.

La mecánica del sorteo es sencilla: quienes deseen participar deberán hacerse una foto o selfie en cualquiera de los elementos decorativos navideños distribuidos por la ciudad y subirla a Instagram. Para validar la participación será necesario etiquetar al Ayuntamiento de Elda, Turismo Elda y AEDE, seguir las tres cuentas y añadir el hashtag #NavidadEldense2025. El plazo permanecerá abierto desde el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre, y el ganador se publicará el lunes 22.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa pretende promocionar el ambiente navideño de Elda, apoyar al comercio y la hostelería local y difundir la programación cultural del Teatro Castelar. «Queremos que los participantes vivan una jornada redonda, disfrutando de la ciudad, de su gastronomía, de sus comercios y de un espectáculo de primer nivel», ha señalado Rosa Vidal.

Por su parte, Sergio Ruiz ha puesto en valor esta acción conjunta, que busca atraer también a visitantes de otros municipios de la comarca. «Es una invitación abierta para que todos descubran y compartan la mejor cara de Elda en estas fechas tan especiales», ha afirmado.

