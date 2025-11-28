Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Las concejalas Silvia Ibáñez y Rosa Vidal, junto a Sergio Ruiz (AEDE), durante la presentación del sorteo navideño en Elda. A.E.

Elda impulsa el sorteo 'Experiencia Navidad Eldense 2025' para dinamizar el comercio local y la agenda cultural

La propuesta combina gastronomía, ocio navideño y entradas para el ballet El Cascanueces, y se desarrollará en Instagram del 29 de noviembre al 20 de diciembre

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elda

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

El Ayuntamiento de Elda ha presentado la iniciativa Experiencia Navidad Eldense 2025, una acción promocional impulsada por la Concejalía de Comercio y Mercados, el Teatro Castelar, Turismo Elda y la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE). El sorteo, que se realizará a través de Instagram, busca impulsar la actividad comercial y reforzar la programación cultural de estas fechas, uno de los momentos con mayor afluencia y ambiente en la ciudad.

Las concejalas de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, y de Teatro y Turismo, Rosa Vidal, junto al representante de AEDE, Sergio Ruiz, han detallado que el premio permitirá a dos personas disfrutar de un plan navideño completo.

El ganador recibirá una comida para dos en el restaurante Xhagar, uno de los locales más reconocidos del centro urbano, y dos entradas para asistir al ballet El Cascanueces, interpretado por el Tchaikovsky National Ballet, el próximo 26 de diciembre en el Teatro Castelar.

La mecánica del sorteo es sencilla: quienes deseen participar deberán hacerse una foto o selfie en cualquiera de los elementos decorativos navideños distribuidos por la ciudad y subirla a Instagram. Para validar la participación será necesario etiquetar al Ayuntamiento de Elda, Turismo Elda y AEDE, seguir las tres cuentas y añadir el hashtag #NavidadEldense2025. El plazo permanecerá abierto desde el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre, y el ganador se publicará el lunes 22.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa pretende promocionar el ambiente navideño de Elda, apoyar al comercio y la hostelería local y difundir la programación cultural del Teatro Castelar. «Queremos que los participantes vivan una jornada redonda, disfrutando de la ciudad, de su gastronomía, de sus comercios y de un espectáculo de primer nivel», ha señalado Rosa Vidal.

Por su parte, Sergio Ruiz ha puesto en valor esta acción conjunta, que busca atraer también a visitantes de otros municipios de la comarca. «Es una invitación abierta para que todos descubran y compartan la mejor cara de Elda en estas fechas tan especiales», ha afirmado.

