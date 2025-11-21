Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La concejala María Gisbert durante la presentación del reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de Elda. A.E.

Elda recibe el Premio de Buenas Prácticas por su programa contra el absentismo escolar

La iniciativa municipal será incluida en un catálogo estatal que reunirá proyectos destacados en convivencia educativa

Ismael Martínez

Elda

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:41

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación han concedido al Ayuntamiento de Elda uno de los galardones del IX Concurso de Buenas Prácticas Municipales en prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar. El Consistorio ha sido reconocido por su Programa Municipal para la prevención y control del absentismo escolar, presentado en la categoría de municipios de más de 20.000 habitantes.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la sede de la FEMP en Madrid, en un acto en el que se presentarán todas las iniciativas premiadas. Además, el proyecto eldense será incorporado al Catálogo de Buenas Prácticas que elaborarán la FEMP y el Ministerio para difundir ejemplos eficaces entre los gobiernos locales de toda España.

La concejala de Educación, María Gisbert, ha expresado su satisfacción por un reconocimiento «que viene a poner en valor la labor que estamos haciendo para combatir el absentismo escolar». La edil ha señalado que el Ayuntamiento ha apostado por una intervención temprana y por medidas innovadoras orientadas a mejorar la asistencia del alumnado: «Los proyectos que hemos puesto en marcha han permitido mejorar la asistencia con actividades lúdicas y motivadoras que favorecen el interés del alumnado por acudir a clase».

Gisbert también ha destacado la evolución del programa: «Nos ha permitido reducir de manera progresiva el porcentaje de alumnado de Primaria y Secundaria que no acude a clase, que según los últimos datos se sitúa en torno al 13,8%».

El Ayuntamiento recuerda que uno de los objetivos del Plan Estratégico Elda 2030 es alcanzar el absentismo cero mediante políticas de integración e inclusión. Para ello, trabajan de forma coordinada los centros educativos de la ciudad junto con las Concejalías de Educación y Bienestar Social.

